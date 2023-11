POL-LM: Unfälle mit Leichtverletzten in Bad Camberg und Hadamar +++ Unfallflucht zwischen Freienfels und Kubach +++ Unfall bei Blitzeis +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Unfall mit Leichtverletzten Bad Camberg

Unfallort: 65520 Bad Camberg, Kreisverkehr Beuerbacher Straße / Bahnhofstraße

Unfallzeit: Freitag, 24.11.2023, 18:10 Uhr

Am Freitag um 18:10 Uhr kam es im Kreisverkehr Beuerbacher Straße / Bahnhofstraße in Bad Camberg zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person.

Der 67-jährige Fahrer eines PKW Opel Astra fuhr, vom Parkplatz eines Verbrauchermarkts kommend, in den Kreisverkehr der Beuerbacher Straße / Bahnhofstraße ein, um den Kreisel in Richtung Dauborn zu verlassen. Ihm kam fußläufig, im Kreisverkehr, eine 74-jährige Dame entgegen. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß mit der Person. Die Dame zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

2. Unfall mit Leichtverletzten Hadamar

Unfallort: 65589 Hadamar, L3278 zwischen Hadamar und Steinbach Unfallzeit: Freitag, 24.11.2023, 22:33 Uhr

Am Freitagabend um 22:33 Uhr kam es auf der L3278 zwischen Hadamar und Steinbach zu einem Alleinunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 39-jährige Fahrerin eines PKW Opel Tigra befuhr die L3278 aus Hadamar kommend in Richtung Hadamar-Steinbach. Kurz vor der Ortseinfahrt Steinbach geriet sie in einer Rechtskurve, aufgrund ihrer an die Witterung nicht angepassten Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken kam sie schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem betonierten Kanal. Die Fahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug und am Kanal entstand Sachschaden von ca. 11.000 EUR.

3. Unfallflucht nach Spiegelunfall

Unfallort: K422 zwischen Weinbach-Freienfels und Weilburg-Kubach Unfallzeit: Freitag, 24.11.2023, 17:45 Uhr

Am Freitag um 17:45 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem blauen 3er BMW die K422 aus Freienfels kommend in Richtung Kubach. Kurz vor der Kubacher Kristallhöhle missachtete ein entgegenkommender PKW das Rechtsfahrgebot, geriet auf die Mittellinie und es kam zur Berührung der Seitenspiegel beider Fahrzeuge. Am BMW entstand Sachschaden. Der entgegenkommende PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Freienfels. Die Polizei Weilburg bittet um Hinweise unter 06471/93860

4. Wegen Blitzeis im Graben gelandet

Unfallort: B456 zwischen B49 und Weilburg Unfallzeit: Samstag,25.11.2023, 01:22 Uhr

Am frühen Morgen des Samstags, 25.11.2023, um 01:22 Uhr, verlor ein 47-Jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Weilburg auf der B456, von der B49 kommend, in Höhe der Abfahrt nach Runkel aufgrund von Blitzeis die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Hierbei entstand neben Sachschaden am Fahrzeug weiterer Sachschaden an einem Verkehrsschild.

An dieser Stelle erfolgt der Hinweis unbedingt die Fahrweise der winterlichen Witterungsverhältnisse anzupassen, um Unfälle zu vermeiden.

