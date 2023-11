PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Geldautomat in Bad Camberg gesprengt +++

Limburg (ots)

1. Geldautomat gesprengt,

Bad Camberg, Frankfurter Straße, Freitag, 24.11.2023, 01:00 Uhr

(wie)Im Bad Camberg haben mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Geldautomaten gesprengt und sind im Anschluss unerkannt geflüchtet. Glücklicherweise wurde durch die Tat, die sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses ereignete, niemand verletzt. Ob und wieviel Bargeld aus dem Automaten gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Ab 01:04 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe von Anwohnern der Frankfurter Straße ein, die ein lauter Knall aus dem Schlaf gerissen hatte und die damit auf die Tat aufmerksam wurden. Kurz darauf soll es noch zu einer zweiten Detonation gekommen sein. Zeugen berichteten von mindestens zwei maskierten Männern, die nach der Sprengung in einem größeren Fahrzeug der Oberklasse geflüchtet waren.

Durch die Wucht der Explosion, die auf bisher unbekannte Art und Weise herbeigeführt worden war, wurde das Untergeschoss des Mehrfamilienhauses massiv beschädigt, Trümmerteile flogen bis weit auf die Straße. Die 15 Bewohner der oberen Geschosse, die allesamt unverletzt blieben, wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber später in ihre Wohnungen zurückkehren. Neben der Kriminalpolizei und der Feuerwehr kamen auch Experten für Sprengtechnik des HLKA zum Einsatz. Weder zur genauen Schadenshöhe noch zum Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Maßnahmen am Tatort dauern aktuell an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen, z.B. im Zusammenhang mit einem zu schnell fahrenden Pkw in und rund um Bad Camberg gemacht haben, werden gebeten, sich unmittelbar mit der Polizei, unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0, in Verbindung zu setzen.

