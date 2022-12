Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch in Einfamilienhaus - Täter schieben Rolläden hoch

Xanten (ots)

Am 30.11.2022 kam es gegen 17:45 Uhr in Xanten zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Norbertstraße.

Bislang unbekannte Täter liefen durch den Garten und schoben die Rolläden hoch.

Durch Aufhebeln der Terrassentür verschafften sie sich Zutritt zum Haus.

Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten der Xantener Familie und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, denen etwas verdächtiges aufgefallen ist oder die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

