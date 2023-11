PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mann auf Gehweg verprügelt +++ Zeuge hält Graffiti-Sprayer fest +++ Randalierer festgenommen und Drogen gefunden +++

1. Mann auf Gehweg verprügelt,

Weinbach, Weiherstraße, Dienstag, 21.11.2023, 23:10 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend ist in Weinbach ein Mann auf einen Gehweg verprügelt worden. Zeugen verständigten gegen 23:10 Uhr die Polizei, da sie in der Weiherstraße beobachtete hatten wie mehrere Männer auf einen anderen einschlugen. Eine Streife der Polizeistation Weilburg traf daraufhin den Verletzten sowie mehrere Zeugen am Tatort an. Die Schläger waren bereits geflüchtet. Offenbar hatte sich ein 30-Jähriger in einer Wohnung in der Weiherstraße aufgehalten und war per Telefon nach draußen gerufen worden. Dort soll er unmittelbar von mehreren Tätern angegriffen und verprügelt worden sein. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Hintergrund der Tat liegt offenbar im persönlichen Umfeld des Verletzten und einer Zeugin. Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung nimmt die Weilburger Polizei unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

2. Zeuge hält Graffiti-Sprayer fest,

Hadamar, Brückenvorstadt, Dienstag, 21.11.2023, 13:55 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat ein Zeuge in Hadamar zwei Kinder beim Sprühen von Graffiti beobachtet und einen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Zeuge hatte in der Straße "Brückenvorstadt" beobachtet, wie die beiden Kinder eine Hauswand und auch mehrere Brückenpfeiler mit Farbschmierereien besprühten. Als die Kinder die Flucht ergriffen, verfolgte er diese und konnte einen elfjährigen Jungen bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Der Junge hatte noch Farbe an den Händen und wurde von den Beamten in Obhut genommen. Die genutzte Farbsprühdose befand sich noch am Tatort und wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.250 EUR geschätzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergab die Polizei den Jungen an seine Mutter.

3. Einbruch in Gemeinde,

Weilburg, Limburger Straße, Montag, 20.11.2023, 20:55 Uhr bis Dienstag, 21.11.2023, 08:50 Uhr

(lt) In der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag kam es in der Limburger Straße in Weilburg zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich Eintritt in das Gebäude einer Kirchengemeinde indem sie eine Terrassentür der Gemeinde aufhebelten. Im Gebäudeinneren brachen die Täter diverse Behältnisse auf und entwendeten einige Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

4. Autoreifen zerstochen,

Hünfelden-Ohren, Dauborner Weg, Dienstag, 21.11.2023, 19:35 Uhr

(wie) In Ohren ist am Dienstagabend einem Mann der Reifen seines Kleintransporters zerstochen worden. Der 61-Jährige befuhr mit einem weißen Mercedes Sprinter mit polnischen Kennzeichen den Dauborner Weg. Hierbei kam es zu einem Aufeinandertreffen mit dem Fahrer eines blauen Ford Kleintransporter. Nachdem es zu einer Auseinandersetzung kam, soll der Ford-Fahrer ein Messer gezogen und in den Reifen des Sprinter gestochen haben. Anschließend sei der Mann davon gefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Randalierer festgenommen und Drogen gefunden, Limburg, Schiede, Dienstag, 21.11.2023, 23:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahm die Polizei in Limburg einen Randaliere fest und fand ein verbotenes Messer und Drogen bei ihm. Anwohner hatten die Polizei zu einem Lokal in der Straße "Schiede" gerufen, da sich davor lauthals mehrere Menschen anschreien oder streiten würden. Die Beamten trafen dort auf mehrere betrunkene Männer und wiesen diese zur Wiederherstellung der Ruhe an, nach Hause zu gehen. Dies missfiel offenbar einem 24-Jährigen, der äußerst aggressiv auf die Polizisten reagierte und den Anweisungen nicht Folge leisten wollte. Da er sich nicht auswies und einen Platzverweis ignorierte, wurde der 24-Jährige erfolgreich nach seinem Ausweisdokument durchsucht und im Anschluss festgenommen, da er fortwährend herumschrie und die Beamten aufs Übelste beleidigte. Schließlich musste der Mann sogar zu Boden gebracht und gefesselt werden, da er sich allen Anweisungen wiedersetzte, weiter herumschrie und offenbar dazu ansetzte, die Beamten zu bespucken. Bei der genaueren Durchsuchung fanden die Polizisten noch eine verbotenes Einhandmesser und diverse Drogen bei dem Randalierer. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

