PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Limburg-Weilburg und des Polizeipräsidiums Westhessen

Limburg (ots)

1. Brand in Asylbewerberunterkunft,

Limburg-Dietkirchen, Auf der Heide, Dienstag, 21.11.2023, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in einer Limburger Asylbewerberunterkunft zu einem Brand gekommen, sieben Menschen wurden leicht verletzt und die Unterkunft ist nicht mehr bewohnbar. Gegen 03:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Unterkunft in der Straße "Auf der Heide" einen Alarm der Brandmeldeanlage und konnte daher schnell das Feuer in einer hinteren Ecke des Gebäudes entdecken. Da eigene Löschversuche scheiterten, wurden die Bewohner des Gebäudes evakuiert und per Notruf die Rettungskette in Gang gesetzt. Sofort eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zum Brandort. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Bewohner die Unterkunft bereits verlassen und es war deutlich schwarzer Rauch aus dem Gebäude zu erkennen. Kurz darauf begann die Feuerwehr mit Löscharbeiten und begab sich in das Gebäude. Der Rettungsdienst behandelte insgesamt sieben leicht verletzte Bewohner, von denen vier zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht und die Arbeiten im Gebäude nach knapp 30 Minuten beendet werden. Der Sachschaden wird auf circa 150.000 EUR geschätzt, aufgrund der erheblichen Rauchschäden ist die Unterkunft derzeit nicht bewohnbar. Landrat Köberle, Kreisbrandinspektor Hauch sowie der Leiter der Polizeidirektion Brambach begaben sich zum Einsatzort und kümmerten sich um das weitere Vorgehen. Schließlich konnten die Bewohner nach Absprache mit dem RP Gießen in der dortigen Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und wird noch heute gemeinsam mit den Brandursachenermittlern des Hessischen Landeskriminalamtes das Innere der Unterkunft begutachten. Bisher haben sich keine Hinweise für eine Brandstiftung von außen oder eine vorsätzliche Tat ergeben. Nach Auskunft des Sicherheitsdienstes wurde von einigen Bewohnern regelmäßig gegen das Rauchverbot im Gebäude verstoßen. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

