POL-LM: Jagdwilderei, Täterfestnahme nach Diebstahl eines E - Scooters, Mehrere schwere Diebstähle von Werkzeugmaschinen aus Lkw` s, Versuchter Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Jagdwilderei

Ort: Gemarkung Hadamar - Steinbach, Oberweyerer Straße

Zeit: Samstag, 18.11.2023, 09.00 Uhr

Durch den örtlich zuständigen Jagdpächter wurde bei der Polizeistation Limburg eine Anzeige wegen Jagdwilderei durch einen freilaufenden Hund erstattet. Der Jagdpächter wurde durch einen Zeugen informiert, der gesehen hatte, wie ein größerer Hund ein Reh hetzte und anschließend so schwer verletzte, dass der Jagdpächter es von seinen Leiden erlösen musste. Bei dem freilaufenden Hund soll es sich um einen Mischling, ca. 2-3 Jahre alt gehandelt haben. Der Hund habe eine Stockhöhe von etwa 60 cm und eine schwarz - weißes Fell. Am Kopf habe der Hund rot - braune Flecke. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen, die Vorfälle mit einem solchen Hund in der Vergangenheit beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden.

Schwerer Diebstahl eines E - Scooters mit Täterfestnahme

Ort: Limburg, Bahnhofsplatz 2 b, Parkplatz Fitnessstudio

Zeit: Samstag, 18.11.2023, 13.45 - 15.15 Uhr

Ein 15 - jähriger Jugendlicher aus Limburg hatte seinen E - Scooter, mittels Schloss abgesichert, vor dem Fitnessstudio geparkt. Nach dem Training musste er feststellen, dass der Scooter entwendet worden war. Da er an seinem Scooter einen "Apple AirTag" angebracht war, konnte der Standort des Scooters festgestellt werden. Durch eine hinzugezogene Streife der Polizeistation Limburg konnte der Täter auf dem Scooters fahrend angetroffen und festgenommen werden. Der 35 - jährige Beschuldigte aus Limburg muss sich nun wegen schweren Diebstahls verantworten.

Schwerer Diebstahl aus Lkw

Ort: Limburg - Ahlbach, Langstraße 12

Zeit: Samstag, 18.11.23, 20.00 - 21.15 Uhr

An einem geparkten gelben Ford Transit wurde vermutlich mittels eines Winkelschleifers das Schloss im Bereich des Schiebetür aufgeflext und somit die Tür geöffnet. Aus dem Laderaum des Lkw wurden dann eine Bohrmaschine, eine Hilti und eine Batterie entwendet. Die Höhe des Stehlguts beträgt ca. 1000.- EUR. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt ca. 2500.- EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Weiterere schwerer Diebstahl aus Lkw

Ort: Niederhadamar, Grünborner Weg 8 a

Zeit: Samstag, 18.11.2023, 23.11 Uhr

Aus einem Ford Transit wurden eine Batterie, 1 Bohrmaschine, 1 Ladegerät, 1 Stichsäge und diverse Werkzeuge entwendet. Zuvor öffnete der unbekannte Täter die Tür durch Aufflexen des Schlosses im Bereich der Schiebetür. Die Höhe des Stehlguts beträgt ca. 1000.- EUR. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt ca. 2500.- EUR. Auch hier werden möglcihe Zeugen gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Ort: Limburg, Frankfurter Straße 10, Cityparkhaus

Zeit: Samstag, 18.11.23, 23.00 Uhr - Sonntag, 19.11.23, 03.00 Uhr

Ein unbekannter Täter durchwühlte den Innenraum eines unverschlossenen silberfarbenen Skoda Fabia auf der Suche nach Wertgegenständen. Da er offensichtlich nichts finden konnte zog er unverrichteter Dinge wieder davon. Somit hatte der 32 - jährige Fahrzeugbesitzer keinen Schaden.

