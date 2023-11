PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mann im Koma - Zeugen des Vorfalls gesucht +++ Am Steuer eingeschlafen und verletzt +++ Über Rot gefahren und Unfall verursacht +++

1. Mann im Koma - Zeugen des Vorfalls gesucht, Limburg, Parkplatz Gartenstraße, Freitag, 19.08.2022, 21:30 Uhr

(wie) Im August 2022 ist ein Mann bei einem Sturz auf einem Parkplatz in Limburg verletzt worden, die Polizei sucht Zeugen. Am Freitag, den 19.08.2022, wurde der Rettungsdienst gegen 21:30 Uhr zu einer verletzten Person auf dem Parkplatz einer Schule in der Gartenstraße am dortigen Basketballfeld gerufen. Die Rettungssanitäter fanden einen damals 24-jährigen Guineer verletzt vor und brachten ihn nach notärztlicher Versorgung in das Limburger Krankenhaus. Da sich sein Zustand dort erheblich verschlechterte, musste der Mann in eine Fachklinik in Koblenz gebracht werden. Dort befindet sich der mittlerweile 25-Jährige im Koma und ist nicht ansprechbar. Da es nun vage Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden gibt, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Vor Eintreffen des Rettungswagens waren drei dunkelhäutige Männer mit einem Basketball gesehen worden. Wer hat am Abend des 19.08.2022 Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes/ Basketballfeldes in der Gartenstraße gemacht? Wer kennt möglicherweise Personen, die sich auf dem Basketballfeld aufhalten? Hat jemand etwas von einer Schlägerei oder einem Sturz eines dunkelhäutigen Mannes am Parkplatz/ Basketballfeld gehört oder erzählt bekommen? Wer hat an dem Abend den Rettungsdienst verständigt? Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Leergut von Krankenhaus gestohlen und Opferstock aufgebrochen, Limburg, Auf dem Schafsberg, Donnerstag, 16.11.2023, 10:00 Uhr bis 21:45 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend hat ein Unbekannter Leergut aus einem Rollbehälter eines Krankenhauses in Limburg gestohlen, zudem wurde ein Opferstock in der Klinik aufgebrochen. Mitarbeiter des Krankenhauses an der Straße "Auf dem Schafsberg" hatten diverses Leergut zur Abholung in einem Rollcontainer im Bereich der "Liegendanfahrt" bereitgestellt. Dies hatte offenbar ein Unberechtigter bemerkt und lud gegen 21:45 Uhr die Kisten aus dem Container in einen Pkw und verschwand anschließend mit seiner Beute. Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen Mann mit einem neueren Mercedes Vito gehandelt haben. In der Nacht wurde die Polizei erneut zu dem Krankenhaus gerufen, da ein Unbekannter im Laufe des Tages den Opferstock im Gebetszimmer aufgebrochen und das Bargeld daraus gestohlen hatte. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Auto beschädigt,

Limburg, Galmerstraße, Dienstag, 14.11.2023, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2023, 13:15 Uhr

(wie) In der Zeit von Dienstagnacht bis Mittwochmittag ist in Limburg ein Auto mutwillig beschädigt worden. Ein 27-Jähriger hatte gegen 23:00 Uhr einen silbernen Ford Focus in der Galmerstraße nahe einer Schule abgestellt. Als er am Mittwochmittag zu dem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter eine hintere Tür des Ford beschädigt hatte. Es war eine deutliche Delle im Blech zu sehen, möglicherweise durch einen Tritt verursacht. Der Sachschaden wird auf circa 200 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Am Steuer eingeschlafen und verletzt, Hünfelden, Bundesstraße 417, Donnerstag, 16.11.2023, 20:35 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist eine junge Frau am Steuer eines Pkw eingeschlafen und hat sich anschließend bei einem Unfall verletzt. Die 20-Jährige befuhr mit einem Ford Transit die B 417 von Limburg kommend in Richtung Wiesbaden. Kurz nach der Abfahrt Neesbach schlief sie, nach eigenen Angaben übermüdet, am Steuer ein. Infolgedessen kam sie nach links von der Fahrbahn ab, kreuzte die Gegenfahrbahn und geriet in den Straßengraben, wo der Ford mit einem Verkehrsschild kollidierte. Hierdurch wachte die Fahrerin auf und steuerte wieder in Richtung der Fahrbahn, wo sie nach einer weiteren Kollision mit einem Leitpfosten zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde die Frau verletzt, weshalb ein Rettungswagen sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Der Ford musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und schätzt den Sachschaden auf 8.000 EUR. Bitte setzen Sie sich nie übermüdet ans Steuer! Ein kurzer Sekundenschlaf reicht für eine Katastrophe. Schützen Sie sich und andere, indem Sie ausgeruht und konzentriert Auto fahren. Wenn Sie während der Fahrt müde werden, halten sie bei der nächsten Gelegenheit an und machen Sie eine Pause. Falls nötig, schlafen Sie dann eine Runde im Auto. So kommen alle sicher an.

5. Über Rot gefahren und Unfall verursacht, Limburg, Bundesstraße 8, Donnerstag, 16.11.2023, 21:50 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend ist es auf der B 8 bei Limburg infolge einer Rotlichfahrt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 25-Jährige befuhr gegen 21:50 Uhr mit einem Audi A 4 die B 8 von Lindenholzhausen kommend in Richtung ICE-Bahnhof-Gebiet. An der Einmündung der L 3448 nach Eschhofen missachtete sie offenbar die für sie rot anzeigende Ampel und fuhr trotzdem in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Audi A2 einer 58-Jährigen, die bei grün anzeigender Ampel von Eschhofen kommend in die Kreuzung eingefahren war. Bei dem Unfall wurde die 58-Jährige leicht verletzt und die Fahrzeuge erheblich beschädigt. Zufällig vorbeikommende Sanitäter in einem Rettungswagen kümmerten sich um die Verletzte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

- Mittwoch, 22.11.2023: Bad Camberg, L3031, Höhe Waldschlösschen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben wird.

Autobahnpolizei

1. Falschfahrer festgenommen,

Limburg/ Elz, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 16.11.2023, 22:30 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend hat ein Mann andere Verkehrsteilnehmer auf der A 3 bei Limburg gefährdet, da er als Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs war. Er konnte im Nachgang von der Polizei festgenommen werden. Gegen 22:30 Uhr gingen zahlreiche Notrufe wegen des Falschfahrers bei der Polizei ein. Dieser solle am Elzer Berg mit einem weißen Hyundai auf der Richtungsfahrbahn nach Köln entgegengesetzt in Richtung Frankfurt gefahren sein. Streifen der Polizei fahndeten nach dem Pkw und konnten schließlich Entwarnung für die Autobahn geben. Mindestens ein Verkehrsteilnehmer hatte dem Hyundai zwischen Diez und Limburg ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Kurz darauf meldete sich eine Angehörige des Falschfahrers telefonisch bei der Polizei und informierte die Beamten, dass dieser sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden würde und aus einer Fachklinik verschwunden sei. Gegen 23:00 Uhr entdeckte eine Streife den gesuchten 30-Jährigen lediglich mit einer Unterhose bekleidet in der Limburger Innenstadt und nahm ihn fest. Der Hyundai war während der Fahrt auf der Autobahn bei einer Kollision mit der Leitplanke beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige wieder in einer Fachklinik untergebracht. Nun ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung. Wer ist am späten Donnerstagabend auf der A3 bei Limburg von einem Falschfahrer gefährdet worden? Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegengenommen.

