PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Vereinsheim +++ Kupferkabel von Baustelle gestohlen +++ Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte +++ Verletzte bei Frontalzusammenstoß +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Vereinsheim,

Runkel-Ennerich, Am Sportplatz, Samstag, 11.11.2023, 10:40 Uhr bis Dienstag, 14.11.2023, 18:40 Uhr

(wie) In den letzten Tagen sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Ennerich eingebrochen und haben Sachschaden hinterlassen. Zwischen Samstagvormittag und Dienstagabend nutzten der oder die Täter einen unbeobachteten Moment, um sich dem Sportlerheim am Sportplatz zu nähern. Nach mehreren erfolglosen Aufbruchsversuchen an Türen und Fenstern wurde schließlich ein Fenster eingeschlagen. Im Inneren durchwühlten der oder die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, entwendet wurde aber offenbar nichts. Auch eine Kellertür wurde noch aufgehebelt, bevor der oder die Unbekannten wieder das Weite suchten. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Kupferkabel von Baustelle gestohlen,

Limburg, Siemensstraße, Dienstag, 14.11.2023, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2023, 06:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte Kupferkabel von einer Baustelle in Limburg entwendet. Die Diebe näherten sich im Schutze der Dunkelheit der Baustelle in der Siemensstraße und schraubten dort den Bauzaun auseinander. Auf der Baustelle schnitten die Unbekannten Kabel im Wert von knapp 3.000 EUR ab und entwendeten diese. Anschließend gelang ihnen mit der Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte, Bad Camberg, Eichbornstraße, Dienstag, 14.11.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 15.11.2023, 06:30 Uhr

(wie) Einbrecher haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in eine Kindertagesstätte in Bad Camberg einzusteigen. Die Unbekannten betraten im Laufe der Nacht das Gelände in der Eichbornstraße und beschädigten dort einen Bewegungsmelder. Am Gebäude versuchten die Einbrecher dann eine Tür und zwei Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Ohne in das Innere eingedrungen zu sein verschwanden die Täter wieder unerkannt, hinterließen jedoch einen Schaden in Höhe von über 2.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Verletzte bei Frontalzusammenstoß,

Villmar, Kreisstraße 469, Dienstag, 14.11.2023, 16:20 Uhr

(wie) Bei einem Frontalzusammenstoß auf der K 469 bei Villmar sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein VW und ein Dacia befuhren in entgegengesetzten Richtungen die K 469 zwischen Seelbach und Aumenau. In einer Kurve stießen die beiden Fahrzeuge frontal ineinander, wobei die beiden Fahrer verletzt wurden. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst zunächst an der Unfallstelle behandelt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde nach Abschleppung der beschädigten Fahrzeuge von einer Spezialfirma gereinigt. Die Polizei ermittelt nun, weshalb es zu dem Zusammenstoß kam und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell