PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in PKW +++ Sachbeschädigung +++ Verkehrsunfallflucht +++ Einbruch in Vereinsheim +++ Einbrüche in Wohnungen +++ Diebstahl von Fährrädern aus Garage +++

Limburg (ots)

Pressemeldung 12.11.2023 PD Limburg-Weilburg

1. Einbruchdiebstahl in/aus PKW

Tatort: 65552 Limburg, Schulstraße Tatzeit: Samstag, 11.11.2023, 10:30 Uhr

(ra) Durch unbekannte Täter wurde ein Mobiltelefon aus einer Handtasche entwendet, welche im Fußraum eines PKW, Ford Fiesta (grau), abgestellt war. Die Polizei sensibilisiert an dieser Stelle keine Wertsachen in Fahrzeugen abzulegen.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung

Tatort: 65549 Limburg, Bodelschwingstraße Tatzeit: Sonntag, 12.11.2023, 04:38 Uhr

(ra) In der Nacht zum Sonntag entnahmen Unbekannte einen Kanaldeckel und warfen diesen in das Fenster eines nahegelegenen, leerstehenden Ladenlokals. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber zum beschriebenen Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65520 Bad Camberg, Brunnenstraße Unfallzeit: Samstag, 11.11.20223, 19:45 Uhr - 20:00 Uhr

(ra) Der oder die Fahrer/in kam, in Fahrtrichtung Niederselters fahrend, nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge beschädigte der Verursacher einen geparkten, schwarzen PKW Suzuki. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruchdiebstahl in Vereinsheim

Tatort: 65550 Limburg, Jahnstraße

Tatzeit: Samstag, 11.11.2023, 20:30 Uhr - Sonntag, 12.11.2023, 09:00 Uhr

(ra) Im genannten Zeitraum hebelten unbekannte Täter eine Tür zum Vereinsheim auf und entwendeten Bargeld sowie Getränke und beschädigten eine zweite Tür. Sachschaden: ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

5. Schwerer Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern

Tatort: 65597 Hünfelden, Mühllachenring Tatzeit: Sonntag, 12.11.2023, 00:30 Uhr - 07:30 Uhr

(ra) Durch das Kurzschließen eines Garagentores, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Garage eines Einfamilienhauses und entwendeten hieraus vier hochwertige Fahrräder (zwei Mountainbikes, zwei E-Bikes). Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu Personen/Fahrzeugen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

6. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 35781 Weilburg, Bodelschwingstraße Tatzeit: Samstag, 11.11.2023, 18:15 Uhr - 21:15 Uhr

(ra) Unbekannte Täter nutzten am frühen Abend die 3-stündige Abwesenheit eines 87-jährigen Hausbesitzers in Weilburg, um den Rollladen des Wohnzimmerfensters hochzuschieben und mit mehreren Hebelansätzen das Fenster zu öffnen. Die Täter stiegen ein und durchsuchten das Haus, ohne offenbar Gegenstände zu entwenden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

7. Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 35792 Löhnberg, Pestalozzistraße Tatzeit: Samstag, 11.11.2023, 17:00 Uhr - 23:35 Uhr

(ra) Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der im Urlaub befindlichen Hausbesitzer und hebelten im Tatzeitraum ein Kunststofffenster auf, um in die dahinter gelegenen Büroräume zu gelangen. Ein im Gebäude befindlicher Tresor wurde von den Tätern angegangen. Die Täter durchbrachen zudem eine Trennwand und gelangten so in den angrenzenden Wohnbereich. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Für die Tatbegehung zerstörten die Einbrecher einen Bewegungsmelder innerhalb des Hauses.

Entwendet wurden Bargeld und Dokumente. Der von den Tätern verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

