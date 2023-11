PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Gaststätte und Hotel +++ von Unfallstelle geflüchtet +++ Schülerin geschlagen und getreten +++

Limburg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Tatort: 65599 Dornburg-Frickhofen, Friedenstraße

Tatzeit: Freitag, 10.11.2023, 22:30 Uhr bis Samstag, 11.11.2023, 07:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Einbrecher durch ein Fenster in eine Gaststätte in der Friedenstraße ein. Aus der Gaststätte wurden Bargeld in Höhe von ca. 300,- EUR und eine Packung Salami entwendet. An dem aufgebrochenen Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350,- EUR.

Einbruch in Hotel

Tatort: 35781 Weilburg, Hainallee

Tatzeit: Freitag, 10.11.2023, zwischen 05:46 Uhr und 05:50 Uhr

Zwei unbekannte männliche Täter verschafften sich über eine Tür Zutritt zu einem Hotel in der Hainallee. Sie durchsuchten die Rezeption, die Bar sowie Beauty- und Wellnessräume. Nach erster Einschätzung wurde lediglich Bargeld in Höhe von ca. 20,- EUR entwendet.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung an Schule

Tatort: 35794 Mengerskirchen-Waldernbach, Adolf-Weiß-Straße

Tatzeit: Freitag, 10.11.2023, 13:00 Uhr

Nach Schulende wurde eine 15jährige Schülerin aus Weilburg nach einem vorangegangenen Streit von insgesamt fünf anderen Schülerinnen der gleichen Schule geschlagen und getreten. Durch das Einschreiten weiterer Mitschüler konnte der Angriff beendet werden. Die 15jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 entgegen.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Tatort: 65614 Beselich-Heckholzhausen, Eichenweg

Tatzeit: Freitag, 10.11.2023, zwischen 13:00 Uhr und 15:15 Uhr

Ein unbekannter Täter fuhr gegen die Gartenmauer eines Anwesens in dem Eichenweg und beschädigte hierbei mehrere Betonplatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 entgegen.

