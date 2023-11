PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Lagerhalle +++ Mann bricht Staubsaugerautomaten auf +++ Diebe öffnen geparkte Fahrzeuge +++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an +++ E-Scooter entwendet

1. Einbruch in Lagerhalle,

Bad Camberg, Neckarstraße, Dienstag, 07.11.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 08.11.2023, 05:30 Uhr

(jb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in Bad Camberg zu einem Einbruch in die Lagerhalle einer Firma. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 21:00 Uhr bis 05:30 Uhr Zugang zu einem Büroraum des Betriebs in der Neckarstraße. Sie entwendeten einen Wandtresor und ein Portemonnaie. Im Anschluss verließen die Täter die Lagerhalle und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000.- Euro.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 zu melden.

2. Mann bricht Staubsaugerautomaten auf, Limburg, Im Großen Rohr, Dienstag, 07.11.2023, 07:45 Uhr

(fh)Auf der Suche nach Bargeld hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen mehrere Staubsaugerautomaten in Limburg aufgebrochen. Gegen 07:45 Uhr betrat der Täter ein Tankstellengelände in der Straße "Im Großen Rohr" und brach dort mit einem Werkzeug drei Autoamten auf, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Da die Autoamten jedoch bereits geleert worden waren, trat der Dieb ohne Beute die Flucht an. An den Automaten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Es soll sich ersten Ermittlungen zufolge um einen schwarz gekleideten Mann gehandelt haben, der eine Kappe trug und auf einem Fahrrad flüchtete.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Diebe öffnen geparkte Fahrzeuge,

Elz, Limburger Straße / Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 06.11.2023, 20:30 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 05:00 Uhr Dienstag, 07.11.2023, 12:15 Uhr 13:00 Uhr

(fh)Am Montag und Dienstag gerieten in Elz und Limburg in Fahrzeugen zurückgelassene Wertgegenstände ins Visier von Langfingern. In der Limburger Straße in Elz öffneten Diebe in der Nacht zum Dienstag unbemerkt einen roten Ford Mondeo und stahlen aus dem Innenraum einen Geldbeutel. Am darauffolgenden Tag entwendeten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Limburger Pflanzenhändlers in der Westerwaldstraße aus einem blauen VW Tiguan eine Tasche inklusive Geldbeutel. In beiden Fällen gelang den Dieben unbemerkt die Flucht.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Die Redewendung "Gelegenheit macht Diebe" trifft leider häufig zu. Nehmen Sie ihre Wertgegenstände also immer beim Verlassen ihres Fahrzeuges mit!

4. Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Runkel, Dienstag, 07.11.2023

(fh)Ein Betrüger hat sich am Donnerstag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und einen Mann aus Runkel hinters Licht geführt. Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter nahm mit dem Geschädigten Kontakt auf und berichtete von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Mann aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider. Der Betrüger erlangte innerhalb des Gespräches die Zugangsdaten zum Konto des Seniors, woraufhin es zu Geldabbuchungen kam.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Gespräche einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird sich unaufgefordert bei Ihnen melden und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie zuvor noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

5. E-Scooter entwendet,

Limburg, Schiede, Montag, 06.11.2023, 10:10 Uhr

(fh)Am Montagmorgen benötigte ein Dieb in Limburg nur einen kurzen Augenblick, um einen E-Scooter zu stehlen. Gegen 10:10 Uhr hatte der Besitzer des Rollers der Marke "Segway" diesen in der Straße "Schiede" in Höhe der Hausnummer 71 abgestellt. Als er nur Minuten später zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte vom rund 400 Euro teuren, schwarzen Scooter jede Spur. Zuletzt war dieser mit dem Versicherungskennzeichen "287 WIZ" versehen.

Zeugenhinweise werden von der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

