POL-LM: +++ Einbrecher auf frischer Tat festgenommen +++ Nach Diebstahl aus Auto festgenommen +++ Unfälle mit Verletzten +++ Diebe machen Beute +++

1. Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, Hadamar, Melanderstraße, Montag, 06.11.2023, 17:05 Uhr

(wie) Am Montag hat die Polizei in Hadamar einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Melanderstraße bemerkten gegen 17:05 Uhr ein eingeschlagenes Kellerfenster, sahen eine unbekannte Person im Inneren des Gebäudes und riefen die Polizei. Eine Streife eilte nach Hadamar und begab sich zu der betroffenen Wohnung. Als die Beamten den Eindringling ansprachen, verschwand dieser in einem anderen Raum. Als er das Gebäude über ein anderes Fenster verlassen wollte, wurde der polizeibekannte 40-Jährige festgenommen. Er war am Nachmittag bereits bei einem Ladendiebstahl auffällig geworden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Diebesgut bei dem Festgenommenen. Der Einbrecher hatte offenbar das Kellerfenster eingeschlagen und war so in das Innere der Wohnung eingedrungen. Zuvor hatte er an der Wohnungstür und einem weiteren Fenster erfolglos gehebelt und Schaden verursacht. In der Wohnung beschädigte der Mann diverse Gegenstände und entwendete Parfums, Uhren und elektronische Gegenstände. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieb der betrunkene Einbrecher zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Nach Diebstahl aus Auto festgenommen, Hadamar-Steinbach, Alte Hofstraße, Montag, 06.11.2023, 11:05 Uhr

(wie) In Steinbach wurde am Montagvormittag ein Dieb kurz nach seiner Tat festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 11:05 Uhr in der "Alte Hofstraße" beobachtet, wie ein Unbekannter einen weißen Ford geöffnet und einen Gegenstand daraus entwendet hatte. Der aufmerksame Bürger verständigte die Limburger Polizei und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Streife fest. Die Beamten konnten den 22-Jährigen somit festnehmen und ein entwendetes Pfefferspray sicherstellen. Zudem hatte der Dieb ein eigenes Pfefferspray dabei, weshalb nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen ihn ermittelt wird.

3. Diebstahl aus Werkstatthalle,

Hadamar, Am Steinkreuz Sonntag, 05.11.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 07:00 Uhr

(lt) In der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen Unbekannte in der Straße "Am Steinkreuz" in Niederhadamar verschiedenste Fahrräder und auch Elektronik. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu einer Werkstatthalle, wo Sie zwei E-Bikes, zwei Mountainbikes und Werkzeug verschiedenster Art entwendeten. Der Wert aller gestohlenen Gegenstände beträgt circa 32.000EUR.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

4. Diebstahl aus Schule,

Limburg, Wiesbadener Straße, Freitag, 03.11.2023, 13:45 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 09:00 Uhr

(lt) Über das Wochenende vom 03.11.2023 bis zum 06.11.2023 kam es in der Wiesbadener Straße in Limburg zu einem Diebstahl aus einer Schule. Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Weise in das Schulgebäude ein. Dort öffneten sie drei Geldkassetten und entnahmen das vorhandene Geld. Anschließend verließen die Täter unerkannt den Tatort. Der Gesamtschaden beträgt circa 460EUR.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

5. Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer, Weilburg, Oberlahnbrücke, Montag, 06.11.2023, 18:00 Uhr

(wie) Am Montagabend ist in Weilburg ein Radfahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 34-Jährige war mit einem E-Bike auf der Oberlahnbrücke unterwegs. Hierbei verfing sich offenbar ein mitgeführter Gegenstand in den Speichen, wodurch sich der Mann mit seinem Fahrrad überschlug. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Radfahrer in ein Krankenhaus.

6. Berauschter Fahrer verursacht Unfall mit zwei Verletzten, Brechen, Bundesstraße 417, Montag, 06.11.2023, 16:45 Uhr

(wie) Ein Autofahrer unter Drogeneinfluss hat am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall mit zwei verletzten bei Brechen verursacht. Der 42-Jährige befuhr mit einem VW die B 417 von Kirberg kommend in Richtung Dauborn. Hinter einer Kurve geriet er plötzlich mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 44-Jähriger in einem Mercedes Sprinter versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Sprinter kam nach dem Zusammenstoß im Straßengraben zum Stehen, der VW wurde gedreht, fuhr ebenfalls in den Graben und kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Mitfahrer in dem VW und der Sprinter-Fahrer wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Anzeichen eines Drogenkonsums des Unfallverursachers, weshalb ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf mehrere Stoffe, weshalb der 42-Jährige festgenommen und für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen wurde. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8.000 EUR.

7. Vorfahrt missachtet

Hadamar, Landesstraße 3278, Dienstag, 07.11.2023, 06:00 Uhr

(wie) Am frühen Dienstagmorgen ist bei einem Unfall an einer Einmündung bei Hadamar ein Mensch verletzt worden. Ein 52-Jähriger befuhr mit einem VW die L 3264 von Hadamar kommend in Richtung der L 3278 und bog an der Einmündung auf die L 3278 in Richtung Niederzeuzheim ab. Hierbei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigt aus Niederzeuzheim kommenden Audi, der von einem 49-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, bei welcher der 49-Jährige verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die L 3278 für die Rettungs- und Bergungsarbeiten. Beide stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

