POL-LM: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Betrüger entwenden Geldbeutel +++ Betrunkener verursacht Unfall mit Verletzten +++ Kurve geschnitten - Unfallflucht +++

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Limburg-Offheim, Backhausstraße, Sonntag, 05.11.2023, 14:15 Uhr bis 17:20 Uhr

(wie) Am Sonntag wurde in Offheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen und ein Mobiltelefon daraus gestohlen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Backhausstraße und begaben sich zwischen 14:15 Uhr und 17:20 Uhr unberechtigt auf das Grundstück. Am Haus öffneten sie ein Kellerfenster gewaltsam und gelangten auf diese Weise in die Kellerräume. Anschließend hebelten sie eine Terrassentür mit roher Gewalt auf, sodass die Tür zerstört wurde. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher schließlich ein Mobiltelefon der Marke "Apple". Sachschaden und Wert der Beute werden auf circa 1.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. E-Scooter gestohlen,

Limburg-Lindenholzhausen, Am Wingert, Freitag, 03.11.2023, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) In Lindenholzhausen ist am Freitagabend ein E-Scooter entwendet worden. Ein 38-Jähriger hatte gegen 20:00 Uhr den grauschwarzen Elektroroller der Marke "Xiaomi" am Sportplatz an der Straße "Am Wingert" abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Als er gegen 21:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, war der E-Scooter im Wert von circa 500 EUR verschwunden. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Betrüger entwenden Geldbeutel,

Dornburg-Frickhofen, Hauptstraße, Freitag, 03.11.2023, 14:00 Uhr

(wie) Am Freitag haben Betrüger einen Geldbeutel aus einer Wohnung in Frickhofen entwendet. Der bisher Unbekannte bewegte den 87-jährigen Bewohner einer Wohnung in der Hauptstraße dazu, ihn und einen weiteren Mann hereinzubitten, indem sie sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgaben. In der Wohnung entwendeten die Täter das Portemonnaie des Mannes und verschwanden damit. Mit der Bankkarte aus der Geldbörse bezahlten die Unbekannten im Anschluss dreimal kleinere Geldbeträge. Ein Täter soll circa 40 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schwarzhaarig mit Vollbart gewesen sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Der zweite Täter wurde als circa 30 Jahre alt, schwarzhaarig und südeuropäisch mit dunklerer Haut beschrieben. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Zeugenhinweise.

4. Einbruch in Kellerräume,

Limburg, Kraicherhohl, Samstag, 04.11.2023, 19:30 Uhr bis Sonntag, 05.11.2023, 11:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Limburg in Kellerräume eingebrochen worden. Nachdem ein Anwohner am Sonntagvormittag die offenstehenden Kellerräume in dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Kraicherhohl" entdeckt hatte, verständigte er die Polizei. Ein oder mehrere Unbekannte waren auf nicht bekannte Art und Weise in das Gebäude gelangt und hatten darin die Kellerräume geöffnet. Bisher ist nicht genau bekannt, was entwendet wurde. Ein Anwohner hat sein Fahrrad aus dem Keller als gestohlen gemeldet. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

5. Unbekannte beschädigen Wohnung,

Hünfelden-Kirberg, Mainzer Landstraße, Freitag, 03.11.2023, 15:30 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag haben zwei Unbekannte eine Wohnung in Kirberg beschädigt. Ein 40-Jähriger rief gegen 15:30 Uhr die Polizei, da sich ein Mann und eine Frau Zutritt zu seiner Wohnung in der Mainzer Landstraße verschaffen wollten. Nachdem ihnen der Zugang verwehrt wurde, sollen sie von außen gegen Fenster, Rollläden und die Tür geschlagen haben, sodass es zu einem Sachschaden in Höhe von circa 600 EUR kam. Der männliche Täter wurde beschrieben als circa 175 cm groß und mit langen schwarzen Haaren. Laut dem Bewohner solle der Täter "Türke" gewesen sein. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Betrunkener verursacht Unfall mit Verletzten, Hadamar, Kreisstraße 498, Sonntag, 05.11.2023, 21:25 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend hat ein betrunkener Autofahrer bei Hadamar einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Der 25-Jährige befuhr mit einem VW die K 498 von Hadamar in Richtung Ahlbach. Hierbei geriet er wohl aufgrund seiner übermäßigen Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Skoda eines 33-Jährigen kam. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 EUR.

7. Kurve geschnitten - Unfallflucht,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Sonntag, 05.11.2023, 14:20 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag kam es bei Bad Camberg zu einem Unfall, der von einem flüchtigen Autofahrer durch das Schneiden einer Kurve verursacht wurde. Ein 29-Jähriger befuhr mit einem Seat die L 3031 von der A 3 kommend in Richtung Bad Camberg. In einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm hierbei ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, dessen Fahrerin oder Fahrer die Fahrspur schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Seatfahrer nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab, wo der Pkw schließlich noch mit einem Baum kollidierte. Die unfallverursachende Person fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5.000 EUR und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

