PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfallflucht, Unfall mit zwei verletzten Beteiligten, Streit eskaliert

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 03.11.2023, 09.27 Uhr - 13.40 Uhr

Ort: Limburg, Grabenstraße 16

Ein 40 - jähriger aus Bad Hönningen hatte seinen grauen Audi Q 5 auf einer gekennzeichneten Parkfläche an der Bahnhofstraße 16 geparkt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte die vordere Stoßstange des Audi. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von 300.- EUR Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) In Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zeit: Freitag, 03.11.2023, 18.27 Uhr

Ort: Gemarkung Bad Camberg, L 3031

Eine 20 - jährige Pkw - Fahrerin aus Bad Camberg befuhr mit ihrem Ford Fiesta die L 3031 aus Richtung Beuerbach in Richtung Bad Camberg und beabsichtigte nach links auf die BAB 3 Richtung Köln abzubiegen. Ein 42 - jähriger Pkw Fahrer aus Bad Camberg befuhr mit seinem Seat Alhabama die L 3031 in entgegengesetzter Richtung. Die 20 - jährige Pkw - Fahrerin übersah dann beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 15500.- EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) In Verbindung zu setzen.

Streit eskaliert

Zeit: Freitag, 03.11.2023, 19.30 Uhr

Ort: Mengerskirchen - Probbach, Zur Kapelle

Anwohner wurden zunächst auf einen 57-jährigen Mann aufmerksam, der sich heftig mit einer 54-jährigen Frau am streiten war. Im Laufe des Streites wurde der Mann handgreiflich und schlug und trat die Frau. Als Anwohner der Frau zu Hilfe eilten und zwischen die Streitenden gingen, zog der Mann plötzlich ein Messer und drohte damit die Anwesenden zu verletzen. Die Geschädigten zogen sich daraufhin zurück, sodass glücklicherweise niemand weiter verletzt wurde. Gegen den Beschuldigten wurden aufgrund des Vorfalls gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell