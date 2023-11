PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Schockanruf bringt Frau zu Geldübergabe +++ Wieder Einbruch in Klosterbaustelle +++ Jungen Mann geschlagen und Handy abgenommen +++ Motorradfahrer schwerverletzt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Schockanruf bringt Frau zu Geldübergabe, Limburg, Wiesbaden, Donnerstag, 02.11.2023, 20:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag ist eine Betrügerbande mit einem Schockanruf bei einer Limburgerin erfolgreich gewesen. Da es den ganzen Donnerstag über vermehrt zu Betrugsversuchen im Landkreis Limburg-Weilburg kam, hatte die Polizei bereits die Banken informiert, damit die Kunden bei Abhebungen von höheren Geldbeträgen aufgeklärt werden und Betrugsfälle somit verhindert werden können. Bei einer 66-Jährigen in Limburg meldeten sich ebenfalls Betrüger per Telefon und gaben vor, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall Menschen getötet habe. Die schockierte Frau ging den Anrufern auf den Leim und besorgte Bargeld, um dieses als Kaution zur Freilassung der Tochter an einen Abholer zu übergeben. Da das Geld aufgrund ausreichender Barmittel im Haus nicht bei einer Bank geholt wurde, war eine Warnung der Frau nicht möglich. Die Täter verwickelten die 66-Jährige geschickt in ein Dauergespräch am Mobiltelefon, sodass sie für die echte Polizei oder Familienangehörige auf der Fahrt zu den Übergabeorten nicht mehr erreichbar war. Eine Vielzahl an Streifen der Polizei fahndete nach dem Pkw der Frau, sie konnte aber erst nach der zweiten Geldübergabe entdeckt und angehalten werden. Bis dahin hatte sie bereits zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr in Limburg vor einem griechischen Restaurant, wahrscheinlich in der Diezer Straße, und anschließend gegen 22:30 Uhr in der Gartenfeldstraße in Wiesbaden Bargeld an einen Abholer übergeben. Anschließend forderten die Täter weiteres Geld, was sie jedoch nicht erhielten. Der Abholer wurde als circa 170 bis 175 cm groß, 25 bis 30 Jahre alt, mit schwarzen kurzrasierten Haaren und kräftiger Statur beschrieben. Er trug dunkle Kleidung mit einer schwarzen Jacke. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

2. Wieder Einbruch in Klosterbaustelle,

Limburg, Weilburger Straße, Mittwoch, 01.11.2023, 16:20 Uhr bis Donnerstag, 02.11.2023, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf einer Klosterbaustelle in Limburg erneut zu einem Einbruch. Unbekannte brachen wieder einen Lagerraum der Baustelle in der Weilburger Straße auf und entwendeten Werkzeuge, Kabel und ein Radiogerät. Die Polizei entdeckte bei der Sachverhaltsaufnahme weitere Aufbruchsspuren an anderen Türen. Eine Tür zu einer ehemaligen Kapelle wurde ebenfalls aufgebrochen. Sachschaden und Wert des Diebesguts werden auf 5.000 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Jungen Mann geschlagen und Handy abgenommen, Limburg, Zeppelinstraße, Donnerstag, 02.11.2023, 19:20 Uhr

(wie) Am Donnerstag haben mehrere Jugendliche in Limburg einen jungen Mann angegriffen, geschlagen und diesem sein Mobiltelefon abgenommen. Ein 20-Jähriger war in der Zeppelinstraße aus einem Bus ausgestiegen. Kurz darauf wurde er von zwei Jugendlichen angesprochen, von denen einer ein Messer in der Hand hielt. Als der Mann vor den Jugendlichen floh, nahmen diese die Verfolgung auf und brachten ihn schließlich zu Boden. Auf dem Boden liegend traktierten die Angreifer den Mann mit Schlägen und Tritten. Hierbei soll auch ein Stock genutzt worden sein. Einer der Täter nahm dem nun verletzten Mann sein Mobiltelefon ab und warf es in ein Gebüsch. Anschließend flohen die Angreifer. Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Zeugenhinweise.

4. Mit Messer gedroht,

Bad Camberg-Oberselters, Am Emsbach, Mittwoch, 01.11.2023, 09:00 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen soll eine Jugendliche in Bad Camberg mit einem Messer bedroht worden sein. Die 17-Jährige war gegen 09:00 Uhr im Bereich des Bürgerhauses Oberselters unterwegs, als sie von zwei Jugendlichen oder Kindern beleidigt wurde. Einer der Beiden soll sie dann auch mit einem Messer bedroht haben. Mit einer Freundin flüchtete die 17-Jährige daraufhin aus der Gefahrenzone. Die Täter wurden als circa 13 Jahre alt beschrieben. Der eine soll 150 bis 160 cm groß mit braunen gelockten Haaren und "deutsch aussehend" gewesen sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Baggyhose und einer dunklen Jacke. Sein Begleiter soll circa 140 cm groß, mit braunen kurzgeschorenen Haaren und ebenfalls "deutsch aussehend" gewesen sein. Er soll mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Winterjacke bekleidet gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

5. Motorradfahrer schwerverletzt,

Weilburg, Kubacher Weg, Donnerstag, 03.11.2023, 17:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer in Weilburg schwer verletzt worden. Der 27-Jährige befuhr mit einer Yamaha den Kubacher Weg, von der Frankfurter Straße kommend in Richtung Kubach. An der Kreuzung mit der Friedenbachstraße stockte der Verkehr und der Motorradfahrer verlangsamte seine Fahrt hinter dem Renault eines 58-Jährigen. Ein nachfolgender 22-Jähriger war während der Fahrt in einem Opel abgelenkt und bemerkte das "Hindernis" vor ihm zu spät. Somit prallte er gegen das Motorrad und schob dieses noch gegen das Heck des Renault. Bei der Kollision wurde der 27-Jährige schwer verletzt und musste nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem klagte der Fahrer des Renault über Schmerzen, er suchte im Anschluss einen Arzt auf. Der Opel und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 18.500 EUR.

6. Autos beschädigt,

Limburg, Stadtgebiet, Donnerstag, 02.11.2023 bis Freitag, 03.11.2023, 08:00 Uhr

(wie) In den letzten beiden Tagen sind in Limburg zwei Pkw beschädigt worden. Bei einem in der Dresdener Straße abgestellten grauen Audi A6 haben bisher Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag alle vier Reifen zerstochen. An einem grauen Mercedes B180 zerkratzten Unbekannte zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen den Lack. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt knapp 1.000 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Hünfelden, B 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.

