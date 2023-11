PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Motorraddieb festgenommen +++ In Unterkunft mit Messer zugestochen +++ E-Bike aus Garage entwendet +++ Mit Softairwaffe gedroht und mit Faust zugeschlagen +++

1. Motorraddieb festgenommen,

Weilburg-Waldhausen, Dienstag, 31.10.2023, 16:00 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen hat die Polizei in einem Waldstück bei Waldhausen einen Motorraddieb festgenommen. Ein 23-Jähriger, dem am 17.10. ein Cross-Motorrad gestohlen worden war, hatte gegen 16:00 Uhr seine Maschine an einem Waldstück zwischen Waldhausen und er B 49 wiederentdeckt. Ein Unbekannter fuhr mit der nicht amtlich zugelassenen Wettbewerbsmaschine dort umher. Da die Maschine in den letzten Tagen mehrfach dort gesichtet worden war, suchte der Besitzer dort mit einem Freund danach. Als sie den Unbekannten ansprachen, floh dieser mit dem Motorrad über eine Wiesenfläche, stürzte aber nach kurzer Fahrt und konnte eingeholt werden. Nach einem kurzen Gerangel floh der Mann in ein Waldstück, ließ jedoch seinen Rucksack und einen Helm zurück. Die herbeigerufene Polizei suchte nach dem Täter und konnte diesen kurz darauf auf einem Feldweg nahe der B 49 entdecken. Der Mann floh beim Erblicken der Streife über die Böschung in ein Wald- und Wiesengebiet. Dieses wurde daraufhin von mehreren Streifen umstellt und abgesucht. Auf einer Lichtung konnte der Dieb schließlich widerstandslos festgenommen werden. Der polizeibekannte 36-Jährige wurde von den Beamten sofort wiedererkannt. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, hatte Betäubungsmittel bei sich, welche er an dem Tag auch konsumiert hatte. Zudem fanden die Beamten in dem Rucksack Diebesgut aus anderen Diebstählen. Ein Arzt entnahm in den Räumlichkeiten der Polizeistation eine Blutprobe. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft verblieb der 36-Jährige im Polizeigewahrsam, um am nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt zu werden. Gegen ihn wurde eine ganze Reihe an Strafverfahren eingeleitet.

2. In Unterkunft mit Messer zugestochen, Limburg, Am Kissel, Mittwoch, 01.11.2023, 06:10 Uhr

(wie) Am frühen Mittwochmorgen hat ein Mann in einer Unterkunft in Limburg einen anderen Bewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ein 24-Jähriger Bewohner klopfte gegen 06:10 Uhr an der Tür eines 28-Jährigen und griff diesen anschließend unvermittelt mit einem Messer an. Der 28-Jährige wurde hierbei am Kopf verletzt, konnte den Angreifer aber erfolgreich abwehren. Schließlich ließ der 24-Jährige von seinem Opfer ab und floh aus der Unterkunft. Die Polizei durchsuchte das Gebäude und fahndete anschließend großräumig nach dem namentlich bekannten Täter, konnte ihn jedoch bisher nicht ergreifen. Der Rettungsdienst versorgte den 28-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

3. E-Bike aus Garage entwendet,

Weinbach-Gräveneck, Lahnstraße, Samstag, 28.10.2023, 07:30 Uhr bis Dienstag, 31.10.2023, 18:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen ist in Gräveneck ein E-Bike aus einer Garage gestohlen worden. Zwischen Samstagmorgen und Dienstagabend hat ein Unbekannter in der Lahnstraße eine Garage an einem Einfamilienhaus in einem unbeobachteten Moment geöffnet. Aus dem Inneren wurde dann ein schwarzes E-Bike der Marke "NCM" entwendet. Anschließend entkam der Täter mit seiner Beute im Wert von circa 1.700 EUR. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegengenommen.

4. Lagerraum aufgebrochen,

Limburg, Weilburger Straße, Montag, 30.10.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 31.10.2023, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Limburg auf einer Baustelle eines Klosters ein Lagerraum aufgebrochen worden. Mitarbeiter eines Bauunternehmens entdeckten den Einbruch am Dienstagmorgen und verständigten die Polizei. Eine Streife der Tatortgruppe der Kriminalpolizei fuhr daraufhin zu der Baustelle in der Weilburger Straße, nahm den Sachverhalt auf und suchte nach Spuren. Offenbar hatten sich ein oder mehrere Täter auf das Gelände eines Klosters begeben und dort die Tür zu einem Lagerraum mit Gewalt geöffnet. Aus dem Inneren wurden schließlich mehrere gefüllte Werkzeugkoffer und eine Kabeltrommel entwendet. Mit der Beute im Wert von circa 5.000 EUR entkamen der oder die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Mit Softairwaffe gedroht und mit Faust zugeschlagen, Weilburg-Kubach, Hauptstraße, Dienstag, 31.10.2023, 19:50 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist in Kubach ein Jugendlicher von einem anderen mit einer Softairwaffe bedroht und anschließend geschlagen worden. Anwohner verständigten am Abend die Polizei, da sich an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße mehrere Jugendliche aufhalten würden, von denen einer mit einer Waffe hantieren würde. Eine Streife traf an der Bushaltestelle auf mehrere Jugendliche und kontrollierte diese. Hierbei stellte sich heraus, dass ein 16-Jähriger zuvor von einem anderen Jugendlichen mit einer Waffe bedroht worden war. Anschließend soll der Täter mit der Faust mehrfach in das Gesicht des 16-Jährigen geschlagen haben. Während der Sachverhaltsaufnahme kam eine weitere Gruppe Jugendlicher an der Bushaltestelle vorbei, unter welchen auch der beschrieben Täter der Bedrohung und Körperverletzung war. Der 14-Jährige wurde von den Beamten angehalten und befragt. Er gab an, dass es sicht nicht um eine echte Waffe gehandelt habe, sondern lediglich eine Softairpistole. Diese habe er jedoch mittlerweile an seinen Bruder weitergegeben. Zur Verifizierung wurde der Bruder zum Tatort gerufen. Bei dem 18-Jährigen fanden die Beamten schließlich die täuschend echt aussehende Softairwaffe und stellten diese sicher. Gegen die Brüder wird nun wegen Bedrohung, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen genommen.

6. Süßwarenautomaten gestohlen,

Runkel-Ennerich, Limburger Straße, Dienstag, 17.10.2023 bis Sonntag 22.10.2023

(wie) Im Oktober wurden in Ennerich zwei Süßwarenautomaten gewaltsam entwendet. In einem Zeitraum von Dienstag, den 17.10.2023 bis Sonntag, den 22.10.2023 haben Unbekannte in der Limburger Straße zwei Süßwarenautomaten im Wert von circa 2.000 EUR von einer Wand abgehebelt und diese komplett entwendet. Der Besitzer bemerkte am 25.10.2023 das Fehlen der Automaten und verständigte die Polizei. Am Tatort lag noch ein Brecheisen, welches der oder die Täter offensichtlich genutzt hatten. Ein dritter Automat hängt noch an der Wand. Die Tatzeit konnte aufgrund einer Nachbarschaftsbefragung eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Autobahnpolizei

1. Zwei Verletzte bei Unfall auf A 3,

Limburg, Bundesautobahn 3, Dienstag, 31.10.2023, 11:50 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der A 3 bei Limburg sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Eine 74-Jährige befuhr mit einem VW die linke von drei Fahrstreifen der A 3 in Richtung Köln. Zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Limburg-Nord zog sie plötzlich scharf auf den mittleren Fahrstreifen und prallte dort mit dem Mitsubishi eines 58-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall kippte und überschlug sich der VW nach links, wo er mit dem Heck eines BMW kollidierte, der von einem 50-Jährigen gesteuert wurde. Nach einigen Metern kam der VW schließlich wieder auf den eigenen Rädern zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die VW-Fahrerin sowie ihr 82-jähriger Mitfahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Abschleppdienste mussten den VW und den Mitsubishi von der Fahrbahn entfernen, der BMW konnte seine Fahrt eigenständig fortsetzen. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 37.000 EUR.

