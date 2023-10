PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 45-jähriger Mann nachts geschlagen +++

Limburg (ots)

1. 45-Jähriger geschlagen,

Dornburg, Frickhofen, Marktstraße, Samstag, 28.10.2023, 23:00 Uhr

(jn)Auf dem nächtlichen Nachhauseweg ist am späten Samstagabend im Dornburger Ortsteil Frickhofen ein 45 Jahre alter Mann von zwei Unbekannten angegriffen worden. Gegen 23:00 Uhr sei der in Dornburg wohnhafte Geschädigte im Bereich der Marktstraße, Ecke Langendernbacher Straße auf die zwei ihm unbekannten Männer gestoßen. Diese seien direkt und ohne ersichtlichen Grund auf ihn losgegangen und sollen ihn geschlagen haben, ohne dass er dabei Verletzungen erlitt. Beide seien davongerannt, als er versucht habe, sie festzuhalten. Im Rahmen der Rangelei habe er zudem sein Portemonnaie verloren. Am Sonntag erstattete der Geschädigte dann Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei in Limburg ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat. Diese werden unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0 entgegengenommen.

2. Im Kino gedroht und Snack erbeutet,

Limburg an der Lahn, Dr. -Wolff-Straße, Samstag, 28.10.2023, 13:45 Uhr

(jn)Am Samstagnachmittag kam es in einem Limburger Kino zu einer Bedrohung mit anschließendem Diebstahl. Um 13:45 Uhr sei ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann an die Theke des Kinos in der Dr.-Wolff-Straße getreten und habe etwas zu Essen bestellt. Während der Wartezeit habe der Unbekannte der Mitarbeiterin gedroht, sich seine Bestellung genommen und habe das Kino in Richtung Grabenstraße verlassen, ohne für die Ware zu bezahlen. Die Geschädigte beschrieb den Mann als etwa 1,75 Meter groß und schlank. Der Räuber habe einen Vollbart und ein Hämatom am linken Auge sowie eine Narbe unter dem rechten Auge gehabt und soll "arabisch" ausgesehen haben. Bekleidet sei er mit einer roten Jacke und einem grauen Kapuzenpullover gewesen, dessen Kapuze er auf über den Kopf gezogen hatte.

Die Polizei in Limburg erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.

3. Fußgänger zerkratzt Auto,

Bad Camberg, Marktplatz, Freitag, 27.10.2023, 16:30 Uhr

(jb) Am Freitagnachmittag wurde durch einen unbekannten Fußgänger ein Fahrzeug auf dem Marktplatz in Bad Camberg beschädigt. Der 54-jährige Geschädigte aus Weilburg befuhr gegen 16:30 Uhr mit seinem Mercedes den Marktplatz in Bad Camberg. Unerwartet trat ein unbekannter Mann vor sein Fahrzeug. Der Geschädigte hupte, woraufhin der unbekannte Mann gegen das Fenster der Beifahrerseite schlug, am Türgriff der hinteren linken Tür rüttelte und dann mit einem unbekannten Gegenstand der Beifahrerseite einen Kratzer zufügte. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Am Auto des Geschädigten entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.500.- Euro. Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: Männlich, ca. 175cm groß, 70 - 75 Jahre alt, graue Haare, schlanke Statur. Er trug eine Brille und hatte braune Arbeitskleidung an. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431-9140-0 entgegen.

4. Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hünfelden, Bundesstraße 417 Samstag, 28.10.2023, 23:36 Uhr

(jb) Am Samstag, den 28.10.2023, gg. 23:36 Uhr, wich eine Auto-Fahrerin auf der B417 in Hünfelden einem Reh aus und verletzte sich dabei am Kopf. Die 21-jährige Frau aus Limburg befuhr mit ihrem Smart die B417 aus Richtung Kirberg kommend in Fahrtrichtung Limburg. Kurz vor der Ausfahrt Neesbach lief ein Reh auf die Straße. Die Fahrerin wich nach rechts aus, schlug hierbei mit dem Kopf gegen das Lenkrad und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Schäden am Fahrzeug entstanden keine.

