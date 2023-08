Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Beförderungen bei der Berufsfeuerwehr

Iserlohn

Am heutigen Mittwoch konnten wir drei Urkunden an zwei unserer Kollegen überreichen. Timo Claas erhielt nach seinem bestandenen Gruppenführerlehrgang die abschließende Urkunde für diesen modularen Lehrgang. Im Anschluss wurde Timo zum Hauptbandmeister befördert. Da er im Vorfeld schon das Auswahlverfahren zum Disponenten in der Einsatzzentrale bestanden hatte, kann er nun in seiner Funktion vollumfänglich eingesetzt werden. Im Anschluss wurde eine weitere Beförderungsurkunde an Jörg Schäfer überreicht. Er wurde in seiner Funktion als Sachgebietsleiter Technik/ IuK (Information und Kommunikation) zum Brandamtsrat befördert.

