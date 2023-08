Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Treffen der Ehrenabteilung

Iserlohn (ots)

Gestern Mittag hat sich die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr im Gerätehaus der Löschgruppe Oestrich getroffen. Gemeinsam wurde bei gutem Essen über die alten Zeiten gesprochen. Der Leiter der Feuerwehr Iserlohn, Jörg Döring und der stellvertretende Leiter, Christopher Rosenbaum sowie der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Michael Zihn, haben über die aktuelle Fahrzeug- und Ausrüstungstechnik berichtet und die aktuelle Situation um die bevorstehenden Bautätigkeiten erläutert. Des Weiteren hatten die ehemaligen Einsatzkräfte die Möglichkeit, sich das MZF 2 der Berufsfeuerwehr sowie die Fahrzeuge der Löschgruppe Oestrich genauer anzusehen. Ein riesiges Dankeschön ging an alle Kameradinnen und Kameraden, insbesondere an die der Ehrenabteilung, für ihren jahrelangen Einsatz in der Feuerwehr Iserlohn

