PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfallflucht+++Gefährliche Körperverletzung Tal Josaphat+++Einbruch in zwei geparkte Fahrzeuge+++Einbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus+++Körperverletzung in Asylunterkunft+++

Limburg (ots)

Pressemeldung PD Limburg-Weilburg 28.10.2023

1. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Im Seelsgraben, 65611 Brechen

Unfallzeit: Fr. 27.10.2023, 15:04 Uhr

Ein 90-jähriger aus Brechen versuchte mit seinem Pkw am Unfallort zu wenden. Dabei touchierte er das Fahrzeug eines 33-jährigen, der sein Fahrzeug dort in der Straße ordnungsgemäß geparkt hatte und fuhr anschließend noch in den Zaun eines Anwohners. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Im Nachgang konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

2. Gefährliche Körperverletzung

Tatort: Tal Josaphat, Unterführung, 65549 Limburg

Tatzeit: Fr. 27.10.2023, 16:05 - 16:08 Uhr

Der 16-jährige Geschädigte aus Waldbrunn trifft sich zur Aussprache mit dem 17-jährigen Beschuldigten in der Unterführung des Tal Josaphat. Der Beschuldigte taucht in Begleitung von ca. 10 Personen auf. Der Beschuldigte schlägt dem Geschädigten unvermittelt in den Bauch und im Anschluss mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin läuft der Geschädigte in Richtung Bahnhof Limburg davon und wird durch die Personengruppe verfolgt. Er kann sich jedoch bis zur Polizei am Bahnhof retten und erstattet dann dort Anzeige.

3. Einbruch in zwei geparkte Fahrzeuge

Tatort: Schieferstraße, 65620 Waldbrunn

Tatzeit: Fr., 27.10.2023, 23:17 Uhr

Zur Tatzeit schaut der Ehemann der 23-jährigen Geschädigten aus Waldbrunn aus dem Fenster und kann im Fahrzeug seiner Ehefrau eine männliche Person mit Taschenlampe feststellen. Daraufhin geht er nach draußen um nachzusehen. Der Täter flüchtet daraufhin unerkannt. Bei der Absuche des Tatortes kann festgestellt werden, dass sowohl das Fahrzeug der Geschädigten als auch ein weiteres Fahrzeug eines Anwohners gewaltsam aufgebrochen wurden. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts, da der Täter keine Zeit hatte, seine Tat zu vollenden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Tatort: Parkstraße, 65549 Limburg

Tatzeit: Fr., 27.10.2023, 16:05 Uhr

Der 43-jährige Geschädigte schlief in seiner Wohnung im Wohnzimmer des 1. OG, als er plötzlich ein Geräusch hörte und wach wurde. Dabei sah er eine ihm fremde männliche Person, die sodann die Flucht ergriff, jedoch noch einen schwarzen Rucksack entwendete. Wie der Täter in die Wohnung gekommen ist, ist noch unklar. Vermutlich wurden sowohl die Wohnungstür als auch die Hauseingangstür mittels Scheckkarte geöffnet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: - 175 cm - 180 cm groß - 35 - 35 Jahre - Dunkle Haare, - kurzer Bart

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

5. Körperverletzung in Asylunterkunft

Tatort: Auf der Heide, 65553 Limburg

Tatzeit: Sa., 28.10.2023, 09:44 Uhr

Nach verbalen Streitigkeiten zwischen dem 28-jährigen Beschuldigten tunesischer Herkunft und dem 23-jährigen Geschädigten afghanischer Herkunft, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Geschädigte oberflächlich an der rechten Hand und am rechten Oberarm verletzt wurde. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell