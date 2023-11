PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Dieb sucht geparkten Pkw auf +++ Airbag aus Audi ausgebaut +++ Defektes Bremslicht entlarvt berauschten und führerscheinlosen Fahrer +++ Fahrzeug beim Einbiegen übersehen - Fahrerin verletzt

Limburg (ots)

1. Dieb sucht geparkten Pkw auf,

Limburg, Hochstraße, Mittwoch, 01.11.2023, 21:30 Uhr bis 22:15 Uhr

(fh)Am Freitagabend haben Langfinger in Limburg mehrere Gegenstände aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich die Unbekannten dem in der Hochstraße geparkten und unverschlossenen VW Arteon und öffneten diesen. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen sie u. a. ein Portemonnaie, sowie eine Sonnenbrille an sich und flüchteten anschließen mit ihrem Diebesgut im Gesamtwert von knapp 850 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls melden sich bitte bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Airbag aus Audi ausgebaut,

Limburg-Staffel, Am Bahnhof, Dienstag, 31.10.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 01.11.2023, 14:30 Uhr

(fh)In Limburg-Staffel hatten es Diebe in der Nacht zum Mittwoch auf den verbauten Airbag eines Pkw abgesehen. Am Mittwochmittag stellten Mitarbeiter eines Autohandels in der Straße "Am Bahnhof" fest, dass eines ihrer Fahrzeuge, ein Audi A 1, geöffnet und der Airbag des Lenkrades unbemerkt ausgebaut worden war. Der Audi stand zur Tatzeit mitten auf dem Verkaufsplatz. Täterhinweise sind bislang in der Sache nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Defektes Bremslicht entlarvt berauschten und führerscheinlosen Fahrer, Weilburg, Postplatz, Mittwoch, 01.11.2023, 21:45 Uhr

(fh)Am Mittwochabend gelang es der Polizei in Weilburg einen führerscheinlosen und unter Alkohol und Drogen stehenden Mann aus dem Verkehr zu ziehen. Entlarvt hatte ihn sein Bremslicht. Gegen 21:45 Uhr war eine Polizeistreife im Bereich "Postplatz" in Weilburg unterwegs, als den Beamten ein Opel mit defektem Bremslicht auffiel. Die Polizisten nahmen dies zum Anlass, den 29 Jahre alten Fahrzeugführer genauer unter die Lupe zu nehmen. Während der Kontrolle konnte der 29-jährige zum einen keinen Führerschein vorweisen und zum anderen ergaben sich bei ihm Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Alkohol und Drogen. Entsprechende Tests auf der Dienststelle fielen mit knapp 1.5 Promille und Treffern bei THC und Kokain positiv aus. Dies hatte neben der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels auch eine Blutentnahme zur Folge. Der 29-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Fahrzeug beim Einbiegen übersehen - Fahrerin verletzt, L 3278, Steinbach / Hadamar-Niederzeuzheim, Mittwoch, 01.11.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag kam es auf der L 3278 zwischen Steinbach und Niederzeuzheim zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem eine Beteiligte verletzt wurde. Gegen 12:00 Uhr war ein 79 Jahre alter Mann aus Hadamar in seinem VW Golf auf der K 480 unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung zur L 3278 auf eben diese in Richtung Steinbach aufzufahren. Dabei übersah er im Einmündungsbereich den VW Polo einer 54-Jährigen, die die Landesstraße befuhr und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, bei dem die Fahrzeugführerin des VW Polo verletzt wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 27.000 Euro.

