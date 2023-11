PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Auseinandersetzung im Bus +++ Verletzte durch Hundebiss +++ Einbruch in Supermarkt +++ Unfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss +++ Betrunkener nimmt Streife die Vorfahrt +++

Limburg (ots)

Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung Tatort: 65549 Limburg, Graupfortstraße, ZOB Nord Tatzeit: Samstag, 04.11.2023, 06:45 - 07:05 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter stieg an der Haltestelle ZOB Nord in den Linienbus nach Runkel-Dehrn. Er riss beim Einsteigen am Fahrkartendrucker, so dass dieser beschädigt wurde. Während der Fahrt beleidigte der Mann den Busfahrer. Als der Bus die Endstation in Dehrn erreichte, weigerte er sich auszusteigen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf er dem 55-jährigem Busfahrer zweifach ins Gesicht schlug, bevor es seinen Begleitern gelang, ihn aus dem Bus zu bringen. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 EUR. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Fahrlässige Körperverletzung

Tatort: 65555 Limburg-Offheim, Staffeler Weg Tatzeit: Samstag, 04.11.2023, 17:40 Uhr Sachverhalt: Eine 46-jährige Frau lief entlang des Feldwegs unterhalb des Offheimer Friedhofs, als ein unbekannter Mann seinen Hund von der Leine löste. In Folge dessen wurde sie durch den Hund gebissen. Sie zog sich Verletzungen zu, die einer medizinischen Versorgung im Krankenhaus bedurften. Die getragene Jacke wurde durch den Biss beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise auf den Tierhalter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Tatort: 65550 Limburg-Linter, Mainzer Straße Tatzeit: Sonntag, 05.11.23, 01:15 Uhr Sachverhalt: Unbekannte Täter verschafften sich über das Dach eines Supermarkts in der Mainzer Straße in Linter Zugang zum Gebäude. Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, flohen sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Höhe und Art des Stehlguts steht noch nicht abschließend fest. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 EUR Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Alleinunfall unter Betäubungsmittel-Einfluss Tatort: B49 FR Limburg, Abfahrt Merenberg-Ost Tatzeit: 04.11.2023, 13:58 Uhr Zur o.g. Zeit meldete sich ein 40-Jähriger aus der Gemeinde Weilmünster und teilte mit, dass er mit seinem PKW von der Straße abgekommen und verunfallt sei. Die eingesetzte Streife konnte vor Ort lediglich das verunfallte Fahrzeug, sowie einen Bekannten des Unfallverursachers antreffen. Dieser sei laut Aussage des Bekannten zu seiner Arbeitsstelle zurückgefahren, da er sich unwohl gefühlt habe. Dort konnte der Unfallverursacher anschließend angetroffen werden. Da sich hier der Verdacht erhärtete, dass der Unfallverursacher unter Drogeneinfluss steht, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt und die Person anschließend nach Hause entlassen.

Unter Alkoholeinfluss Streifenwagen die Vorfahrt genommen Tatort: 65614 Beselich - Obertiefenbach, Friedhofstraße Tatzeit: 04.11.2023, 20:15 Uhr Am Abend des 04.11.2023 missachtete ein 62-Jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Beselich in der Friedhofstraße Ecke Steinbacher Straße in Beselich-Obertiefenbach die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich um einen Streifenwagen der Polizeistation Weilburg. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Kollegen konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nach anschließender Blutentnahme durch einen Arzt wurde der Fahrzeugführer von der Dienststelle aus entlassen.

Alleinunfall ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss Tatort: L3046 zw. Mengerskirchen u. Waldernbach Tatzeit: 05.11.2023 04:52 Uhr Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Limburg befuhr mit seinem PKW die L3046 aus Mengerskirchen kommend in Richtung Waldernbach. In Höhe des Seeweihers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Graben. Dies wurde der Polizei durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin gemeldet. Durch die entsandte Streife konnte vor Ort festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin waren über 1,2 Promille Alkohol im Atem messbar. Der Fahrzeugführer wurde nach erfolgter Blutentnahme von der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell