Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - 8000 Euro Gesamtsachschaden

Fulda (ots)

Am Samstag, dem 04.11.2023, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Wartenberg mit seinem PKW Opel Astra in Großenlüder die Lauterbacher Straße in Fahrtrichtung Uffhäuser Straße. In Höhe der Straße Wiesenweg wollte der 28-Jährige mit seinem PKW abbiegen. Hier jedoch beachtete ein 53-jähriger Mann aus Großenlüder, der mit seinem PKW Renault Twingo den Wiesenweg in Fahrtrichtung Lauterbacher Straße befuhr, nicht die Vorfahrt des 28-jährigen Opel Astra Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 53-jährige Unfallverursacher jedoch setzte seine Fahrt ungehindert fort und flüchtete von der Unfallstelle in zunächst unbekannte Fahrtrichtung. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 53-Jährige im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahme schnell ermittelt werden. Glücklicherweise wurden weder der Unfallverursacher noch der 28-Jährige Opel Astra Fahrer verletzt. Auch die Mitfahrerin im Opel Astra, eine 24-jährige Frau, ebenfalls aus Wartenberg stammend, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro. Da bei dem 53-jährigen Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festzustellen war, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

