POL-OH: Geladene Teermaschine an Brücke gestoßen - 55 000,- Euro Sachschaden

Flieden. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 55 000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (03.11.) gegen 15.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Flieden.

Ein 54-jährige Mann aus Hammelburg befuhr mit seiner Sattelzugmaschine plus Sattelanhänger in Flieden die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Neuhof. Der Sattelanhänger hatte eine Teermaschine geladen.

Beim Durchfahren der dortigen Brücke blieb die geladene Teermaschine an dieser hängen. Der Fahrer hatte vor Abfahrt vergessen , das Förderband der Teerfräse abzusenken, wodurch eine Überhöhe entstand.

An der Teerfräse selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von 50000,- Euro. Die Brücke selbst war nur leicht beschädigt, der Schaden daran wurde auf 5000,- Euro beziffert. Sofortmaßnahmen der Schadensbehebung waren nicht erforderlich.

Der Fahrer blieb unverletzt, er kam mit dem Schrecken davon.

