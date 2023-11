Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Schlitz - Zeugenaufruf

Lauterbach (ots)

Schlitz. Am Freitag (03.11.2023) kam es zwischen 15.55 Uhr und 16.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße 39a. Vermutlich beim Rangieren in eine freie Parklücke wurde ein geparkter silberfarbener Pkw Audi A3 am Heck der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher, zu dem keine weiteren Informationen vorliegen, verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachscahden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

