POL-PIKIB: Brand in Ladengeschäft Eisenberg (Pfalz)

Kirchheimbolanden (ots)

Am 28.10.2023 gegen 11:15 Uhr kam es in einem Ladengeschäft in Eisenberg (Pfalz) zu einem Brand einer Palette, welche mit Grillanzündern bestückt war. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr der VG Eisenberg und VG Göllheim unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Die genaue Brandursache ist bislang noch unbekannt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

