POL-RTK: Einbruch in Getränkemarkt +++ Drei PKW an Bahnhof aufgebrochen +++ Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

1. Einbruch in Getränkemarkt,

Niedernhausen, Frankfurter Straße, Freitag, 15.09.2023, 20:15 Uhr bis Samstag, 16.09.2023, 07:00 Uhr

(da)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Frankfurter Straße in Niedernhausen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter zwar in das Innere des Marktes, entwendeten jedoch nichts. So blieb es bei einem Schaden an der Eingangstür. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Drei PKW an Bahnhof aufgebrochen,

Idstein, Am Wermutsgraben, Sonntag, 17.09.2023, 17:00 Uhr bis Montag 18.09.2023, 04:30 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Pkw am Bahnhof Wörsdorf aufgebrochen. Im Zeitraum von Sonntag, 17:00 Uhr bis Montag, 04:30 Uhr schlugen die bislang unbekannten Täter die Seitenscheiben der drei Pkw ein und verschafften sich so Zugang zu den Fahrzeuginnenräumen. Ob die Täter bei ihren Einbrüchen erfolgreich waren, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden. Fest steht jedoch, dass sie durch ihr rabiates Vorgehen einen Sachschaden von rund 3.000 Euro verursacht haben. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Radfahrer bei Sturz schwer verletzt,

Kiedrich, Landesstraße 3035, Freitag, 15.09.2023, 19:10 Uhr

(wie) Am Freitagabend ist ein Radfahrer bei einem Sturz in der Nähe von Kiedrich schwer verletzt worden. Der 42-Jährige war mit einem Rennrad auf der L 3035 von Hausen in Richtung Kiedrich unterwegs. Hierbei verlor er auf der abschüssigen Strecke die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer schwer und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Für die Dauer des Rettungseinsatzes sperrte die Polizei die L 3035 in beide Richtungen.

