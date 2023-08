LPI-NDH: Keine schwerwiegenden Störungen durch Unwetter!

Nordhausen (ots) - Einen 33-jährigen Autofahrer kontrollierten Polizisten am Sonntagfrüh in Nordhausen, Vor dem Hagentor. Der Atemalkoholtest verlief mit 1,26 Promille positiv. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste mit zur Blutentnahme.Außerdem erfolgte die Sicherstellung des Führerscheines. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: ...

