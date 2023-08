Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall durch gefährliches Überholmanöver

Greußen (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters Dacia befuhr am 25.08.2023, gg. 21:00 Uhr die Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Greußen. Auf Höhe des Abzweigs Schilfa überholte er einen vorausfahrenden Pkw, obwohl sich Gegenverkehr näherte. Der sich im Gegenverkehr befindliche Fahrer eines Pkw Ford, versuchte noch auszuweichen. Trotzdem kam es zum folgenschweren Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle 6 Insassen des Verursacherfahrzeuges, als auch die beiden Insassen des geschädigten Pkw wurden bei dem Unfall verletzt, drei davon schwer. Sie alle mussten zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von 40.000,-EUR. Sie mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten wurden durch die Feuerwehr gebunden. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Den 20jährigen Fahrzeugführer des Kleintransporter erwarten neben der Schadensregulierung auch Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung.

