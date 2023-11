Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuelle Suchmaßnahmen nach dem 76-jährigen Walter Harbusch aus Bebra

Bebra. Die Polizei Rotenburg sucht aktuell nach dem 76-jährigen Walter Harbusch aus Bebra. Er hat heute (03.11.), gegen 08 Uhr, seinen gewohnten Lebensbereich verlassen und könnte sich in einer medizinischen Notlage befinden. Sein Pkw wurde heute an einem Feldweg in der Gottlieb-Daimler-Straße in Bebra verlassen aufgefunden. Herr Harbsuch ist ca. 175cm groß und schlank, hat grau-weiße Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke, einem grünen Pullover und grün/grauen Schuhen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda unter 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

