POL-IZ: 231005.2 Glückstadt: Radler verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Glückstadt (ots)

Am Mittwochabend ist es auf einem Parkplatz in Glückstadt zu einem Unfall zwischen einem Radler und einem Autofahrer gekommen. Wie sich später herausstellte, war der Radfahrer nicht nüchtern.

Gegen 18.33 Uhr waren auf dem Parkplatz von Jawoll in der Straße Am Keil ein Mann in einem Skoda und ein Radfahrer ohne Beleuchtung unterwegs. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz stießen die Verkehrsteilnehmer zusammen. Dabei entstand an dem Zweirad ein leichter Sachschaden, an dem Auto dürfte die Schadenshöhe bei 3.000 Euro gelegen haben. Der Radler hinterließ dem Autofahrer zwar seine Daten, entfernte sich allerdings vom Ort, bevor die alarmierte Polizei eintraf. Der Oktavia-Fahrer äußerte gegenüber den Beamten den Verdacht der Trunkenheit bei seinem Unfallgegner. Den suchte die Streife schließlich an seiner Wohnanschrift auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen ergab einen Wert von 1,13 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem Glückstädter an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Straßenverkehrsgefährdung.

