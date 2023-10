Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Trunkenheitsfahrt in Tholey endet im Vorgarten

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:45 Uhr endete die Fahrt eines 19-jährigen Mannes aus Tholey im Vorgarten eines Hauses in der Hasborner Straße in Tholey-Bergweiler. Wie die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort ermittelten hatte der junge Mann mit seinem VW Polo die Hasborner Straße aus Richtung Sotzweiler kommend in Richtung Theley befahren und war in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort kam er in einem Vorgarten zum Stehen. Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. Der Fahrer des Pkw stand unter alkoholischer Beeinflussung, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Der Führerschein wurde von der Polizei einbehalten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Pkw und der Vorgarten wurden durch den Verkehrsunfall beschädigt.

