POL-WND: Fahruntüchtiger Paketdienstfahrer

Marpingen (ots) - Am 30.09.2023, um 04:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen "Auf Lohren" und "Zum Rudert" in Marpingen zu einem Verkehrsunfall, an deren Anschluss sich das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernte. Beim Unfallgeschehen dürfte der Unfallverursacher mit erhöhter Geschwindigkeit gegen das Fahrzeugheck eines parkenden Fahrzeugs gefahren sein und drückte das Heck erheblich ...

