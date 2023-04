Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeuginnen beobachten Unfall - Verursacher flüchtet

Einen zur Parkplatzabgrenzung abgelegten Baumstamm hat ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer am Montag gegen 17 Uhr in der Schützenstraße gegen zwei abgestellte Pkw geschoben. Dabei verursachte er an einem Citroen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, an einem Seat in Höhe von rund 1.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der 52-Jährige weg. Der Unfall wurde von Zeuginnen beobachtet, die die Polizei verständigten. Diese konnten anhand des Kennzeichens den Unfallverursacher ermitteln. Den Mann erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Weingarten

Betrunkene Frau will Polizisten beißen

Polizeibeamte haben am Sonntag gegen 19.30 Uhr eine 41 Jahre alte Fußgängerin in Gewahrsam genommen, die einem Verkehrsteilnehmer wegen ihres unsicheren Gangs in der Ettishofer Straße aufgefallen war. Weil ein Alkoholtest einen Wert von weit über drei Promille ergeben hatte, brachten die Polizisten die 41-Jährige zur Ausnüchterung in die Arrestzelle des Polizeireviers. Bei den weiteren Maßnahmen versuchte die Frau, einem Beamten in die Hand zu beißen, und beleidigte ihn. Die 41-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft und mit einer Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung rechnen.

Bad Waldsee

Fahrzeugkontrolle zieht Anzeigen nach sich

Deutlicher Cannabis-Geruch ist einer Polizeistreife bei der Kontrolle eines 21-jährigen Autofahrers im Bereich des Bleicheparkplatzes am Montagabend entgegengeschlagen. Nachdem ein Drogenvortest bei dem 21-Jährigen positiv anschlug, musste er die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er hat nun mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg zu rechnen. Weil die Polizisten im Fahrzeug und beim 19-jährgen Beifahrer darüber hinaus eine Kleinstmenge Marihuana sowie Konsumutensilien fanden, müssen sich beide Männer zudem wegen Besitzes von Betäubungsmittel verantworten.

Wangen

Gestohlener Roller ohne Versicherungsschutz

Auf das abgelaufene Versicherungskennzeichen eines E-Scooters sind Beamte des Polizeireviers Wangen am Montag kurz nach 17 Uhr in der Bahnhofstraße aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle des 16-jährigen Lenkers stellte sich zudem heraus, dass das Elektrokleinstfahrzeug gestohlen war. Die Polizisten beschlagnahmten den E-Scooter und zeigten den Jugendlichen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an.

Wangen

Sprayer unterwegs

Die Fassade der Umkleidekabinen am Gehrenberg-Sportplatz im Herzmannser Weg sowie eine Unterführung im Buchweg haben Unbekannte in den letzten Wochen mit Schriftzügen verunstaltet. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass teilweise ein Zusammenhang mit weiteren Schmierereien im Stadtgebiet besteht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Vogt

Fahrzeuge kollidieren in Kreisverkehr

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist am Montagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Wangener Straße entstanden. Ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisel den VW eines 46-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Isny

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Eine mittelschwer und eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 12 Uhr auf der K 8016 zwischen Beuren und Ried ereignet hat. Ein 36-jähriger Opel-Lenker erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 25-Jährige mit ihrem Mini auf Höhe Gumpeltshofen nach links abbiegen wollte und dabei verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr mit großer Wucht auf, wodurch sich der Mini um 180 Grad drehte. Die 25-Jährige wurde bei der Kollision mittelschwer verletzt, der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Um die beiden Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst.

Leutkirch

Diesel abgeschlaucht

Diesel im Wert von weit über 1.000 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus mehreren Fahrzeugen eines Kieswerks in der Straße "An den Kiesgruben" abgeschlaucht. Die Ermittler des Polizeireviers Leutkirch gehen davon aus, dass die Täter die gut 700 Liter Diesel mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Darüber hinaus entwendeten die Diebe einen Fahrzeugschlüssel. Personen, die Verdächtiges im Bereich des Kieswerks beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Auto aufgebockt und Räder gestohlen

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter alle vier Räder von einem Daimler entwendet, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Ölmühlestraße stand. Um an die neuen Sommerreifen und Alufelgen zu gelangen, stellten die Täter die A-Klasse auf vier Holzböcke und montierten sie ab. Der Wert der vier Räder wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Leutkirch in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Unbekannter entwendet Fahrrad

Ein Fahrrad des Herstellers "Cone" hat am Montagnachmittag ein bislang unbekannter Täter entwendet. Der Besitzer hatte das Mountainbike zwischen 14 und 16.30 Uhr am Fahrradständer an der Werkrealschule am Schulzentrum abgestellt und nicht abgeschlossen. Sachdienliche Hinweise, auch zum Verbleib des Fahrrads, nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

