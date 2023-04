Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diesel aus Baustellenfahrzeug abgeschlaucht

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen in der Hinteren Landesbahnstraße aus einem Baustellenfahrzeug mehrere Liter Diesel abgeschlaucht. Die Täter verschafften sich zu dem privaten und umzäunten Gelände Zutritt und machten sich dann an dem Schaufellader zu schaffen, wobei sie einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro anrichteten. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Missglückter Einbruchsversuch

Ohne Erfolg waren Einbrecher, die am Samstagabend in eine Wohnung in der Jahnstraße einsteigen wollten. Die Täter versuchten zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr auf einem Balkon, eine Türe aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der gut gesicherten Türe. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten, die bei ihrem Vorhaben einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro angerichtet haben. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt hinsichtlich des Einbruchsversuchs und nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Mengen

In Wohnung eingebrochen

Die Abwesenheit der Bewohner haben Unbekannte ausgenutzt und sind zwischen Sonntag, 26.03., und Montag, 03.04., in ein Haus im Rappengässle eingebrochen. Die Täter erbeuteten dabei Wertgegenstände, Schmuck und Werkzeuge in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags. Anwohner und andere Personen, die in den vergangenen Tagen in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen sind für viele Einbruchsgeschädigte oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik können jedoch viele Einbrüche verhindert werden. Schon einfache bauliche und technische Maßnahmen können das Einbruchsrisiko erheblich reduzieren.

Für eine kostenlose individuelle Beratung vor Ort wenden Sie sich am besten an eine (Kriminal-) Polizeiliche Beratungsstelle.

Innerhalb des Polizeipräsidiums Ravensburg erreichen Sie die polizeilichen Fachberater der Landkreise unter den Telefonnummern: Ravensburg 0751/803-1048, Sigmaringen 07571/104-303 und Bodenseekreis 07541/36142-51. Oder zentral unter 0751/803-1042 sowie Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Viele Tipps für einen effektiven Einbruchschutz gibt es auch im Internet: www.k-einbruch.de.

Bad Saulgau

Warnbake und Geschwindigkeitsschilder gestohlen

Eine mobile Warnbake und zwei Geschwindigkeitsschilder, die auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hochberg und Lampertsweiler aufgrund der Krötenwanderung aufgestellt waren, haben Unbekannte abmontiert und gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Herbertingen

Gartenhütte aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag eine Gartenhütte auf einem Grundstück entlang der Kreisstraße zwischen Hundersingen und Binzwangen aufgebrochen und daraus eine Musikbox sowie einen kleineren Bargeldbetrag gestohlen. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen, das wegen Einbruchs ermittelt.

Pfullendorf

Ohne Führerschein und mit Betäubungsmittel unterwegs

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorfs am Montagmorgen auf der L 268 einen 58 Jahre alten Autofahrer gestoppt, der ohne Führerschein und offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs gewesen ist. Nachdem der Mann bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel zeigte, schlug ein Drogenvortest auf Cannabis und Amphetamin an. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrers und seines Pkws verschreibungspflichtige Medikamente und kleine Mengen Betäubungsmittel sicher. Der 58-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

