Friedrichshafen

Brandmelder ausgelöst

Ermittlungen wegen Notrufmissbrauchs haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Montag gegen 19.30 Uhr an einem Kindergarten im Fallenbrunnen den Brandmelder ausgelöst hatte. Der Unbekannte schlug im Eingangsbereich des Kindergartens den Melder ein, was einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei nach sich zog. Da die Wehrleute weder Rauch noch Feuer feststellten, rückten sie wieder ab. Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich des Kindergartens wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer hat deutliche Ausfallerscheinungen

Mit deutlichen Schlangenlinien war ein 76 Jahre alter Autofahrer am Montag gegen 21.45 Uhr in der Teuringer Straße unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte aufgrund der auffälligen Fahrweise die Polizei. Eine Polizeistreife konnte den Wagen des 76-Jährigen schließlich stoppen, nachdem dieser zunächst die Anhaltesignale ignoriert hatte. Rasch war der Grund für die auffällige Fahrweise klar: die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Senior fest. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille ergeben hatte, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik und stellten den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel des 76-Jährigen sicher. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Friedrichshafen

Fahrzeug touchiert - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Bio-Markts in der Rheinstraße hat am Montag zwischen 16.15 Uhr und 16.35 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Audi Q3 an der Beifahrerseite gestreift. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Bagger überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Glück im Unglück hatte ein 48 Jahre alter Baggerfahrer am Montag kurz nach 7 Uhr auf einem Betriebsgelände in Biggenmoos. Der Mann befuhr mit dem Bagger eine asphaltierte Straße und kam versehentlich nach rechts ins unbefestigte Bankett. Der Bagger grub sich ein, kippte nach rechts, überschlug sich und fiel einen Hang hinunter. Der 48-Jährige konnte sich leicht verletzt aus dem Arbeitsgerät befreien. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro beziffert.

Tettnang

Radlerin übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 36-jährige Fahrradfahrerin am Montag kurz nach 22 Uhr bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Eine 25 Jahre alte Mercedes-Fahrerin übersah die Pedelec-Lenkerin, die sich im Kreisverkehr in der Ravensburger Straße befand. Beim Einfahren in den Kreisel prallte die 25-Jährige mit der Radlerin zusammen, die stürzte und zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden fiel gering aus.

Meckenbeuren

Zusammenstoß von Auto und Leichtkraftrad

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14.30 Uhr im Jasminweg ereignet hat. Eine 40-jährige Skoda-Fahrerin übersah beim Einfahren aus einem Grundstück einen 18-jährigen Leichtkraftrad-Lenker, der im Jasminweg unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der 18-Jährige von seinem Kraftrad, er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um das Leichtkraftrad kümmerte sich der Abschleppdienst.

Meckenbeuren

Zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montag gegen 11.30 Uhr einen 50-jährigen Lkw-Fahrer gestoppt, weil dieser in der Lindauer Straße über 20 km/h zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 50-Jährigen zudem deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Alkoholtest über 0,5 Promille ergab, musste der Mann die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Test auf das Polizeirevier begleiten. Der ausländische Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlegen und seinen Lkw vorübergehend stehen lassen. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Oberuhldingen

Kinder verdächtig angesprochen - Polizei ermittelt

Nachdem zwei Kinder davon berichten, dass sie am Freitag, 31.03. und Montag, 03.04. von einem Mann in verdächtiger Weise angesprochen wurden, ermittelt der Polizeiposten Meersburg. Im ersten Fall soll ein älterer Mann mit einem orangenen Oberteil und kurzem Zopf aus einem parkenden dunklen Pkw heraus ein Kind berührt haben, ohne mit diesem zu sprechen. Im zweiten Fall soll ein Kind von einem über 50 Jahre alten Mann mit dunkelgrauem Vollbart, schwarzem Oberteil und schwarzer Wollmütze versucht haben, dieses unter anderem mit Süßigkeiten anzulocken. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/4344-0 entgegen. Wenden Sie sich in entsprechenden Fällen bitte unmittelbar an die Polizei, damit die einzelnen Verdachtsmomente durch die Ermittler eingehend überprüft werden können.

Meersburg

Scheiben an Schule und Sporthalle eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich mit Steinen haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere Scheiben an der Sommertalschule und der Eingangstüre der dortigen Sporthalle eingeworfen. Die Täter richteten hierbei einen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro an. Der Polizeiposten Meersburg hat wegen der mutwilligen Sachbeschädigung strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter Tel. 07532/4344-0 zu melden.

