PP Ravensburg: Das Polizeipräsidium Ravensburg wird personell verstärkt

Präsidiumsgebiet (ots)

Am Dienstag begrüßte Polizeipräsident Uwe Stürmer insgesamt 93 neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Ravensburg.

"Wir heißen Sie alle herzlich willkommen und sind dankbar, dass Sie mit Ihrem engagierten Dienst beim Polizeipräsidium Ravensburg dazu beitragen, dass sich die Menschen in unserer Region sicher fühlen können," so Uwe Stürmer bei der Begrüßungsveranstaltung.

Die Neuzugänge unterstützen die Polizeidienststellen im Präsidiumsgebiet und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Während ein Teil der Kolleginnen und Kollegen bereits im Laufe der letzten Wochen offiziell ihren Dienst bei Polizeipräsidium aufgenommen hat, befanden sich unter den Eingeladenen auch 49 Absolventinnen und Absolventen der Hochschule der Polizei Baden-Württemberg, die Ihre Ernennungsurkunde anlässlich ihres bestandenen Studiums Ende März in Empfang nehmen durften.

"Mit Ihrem Einsatz in den verschiedenen Polizeieinheiten tragen Sie künftig dazu bei, unseren Slogan "Unser Ziel - Ihre Sicherheit" mit Leben zu erfüllen", unterstrich der Polizeipräsident. Damit die personelle Verstärkung auch in der Fläche ankommt, wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen auf die Dienststellen im Präsidium verteilt, um die entstandenen Lücken, die in den letzten Monaten durch Pensionierungen entstandenen sind, zu schließen.

Unter den Neuzugängen fanden sich neben 19 Angestellten und zwei Verwaltungsbeamtinnen insgesamt 72 Polizistinnen und Polizisten, davon 47 Männer und 25 Frauen. Von diesen 72 werden zukünftig 14 Dienst bei der Kriminalpolizeidirektion leisten, drei wurden zur Verkehrspolizei versetzt. Die übrigen Polizistinnen und Polizisten werden auf den Polizeirevieren und -posten der drei Landkreise im Präsidium tätig sein.

"Ich wünsche ich Ihnen einen guten Start beim Polizeipräsidium Ravensburg. Kehren Sie immer gesund und unfallfrei aus Ihren Einsätzen zurück", wünschte Präsident Stürmer den neuen Kolleginnen und Kollegen.

Haben auch Sie Interesse am Polizeiberuf? Dann bewerben Sie sich! Eine persönliche Beratung erhalten Sie bei unseren Einstellungsberatern Dieter Koch (Tel. 0751/803-1321), Andreas Blender (Tel. 07571/104-206) und Rainer Heinzelmann (Tel. 0751/803-1320). Alle wichtigen Infos rund um die Einstellungsvoraussetzungen gibt es auch online unter https://www.polizei-der-beruf.de/beruf/. Derzeit offene Stellen im Tarifbereich finden Sie auf unserer Homepage unter: https://ppravensburg.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell