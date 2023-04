Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Polizei ermittelt wegen zweier körperlicher Auseinandersetzungen

Wegen zweier körperlicher Auseinandersetzungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Mehrzweckhalle Scheer ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Gegen 2.30 Uhr sollen insgesamt vier Personen in diesem Bereich einen Passanten zunächst angepöbelt und dann umzingelt sowie mehrmals geschlagen haben. Gegen 4.15 Uhr soll es erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen Passanten gekommen sein. Im Verlauf dieser wurden zwei 51- und 22-Jährige verletzt, wobei der Jüngere von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im zweiten Fall flüchteten die unbekannten Angreifer mit einem Pkw. Der exakte Hergang und ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Täter werden im einen Fall auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt, wobei einer einen ungepflegten Vollbart getragen und dunkle Haare gehabt habe. Die Übrigen hätten hellere Haare gehabt. Im anderen Fall soll einer der Unbekannten eine schwarze Jacke getragen haben und ein weiterer wird als etwa 170 cm groß, mit Drei-Tage-Bart und dunklen Haaren sowie einem beigen Oberteil beschrieben. Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder die beiden Taten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Meßkirch

Alkoholisierte Autofahrer gestoppt

Mit rund 1,3 und 1,4 Promille waren zwei Autofahrer unterwegs, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr in der Mengener Straße und der Grabenbachstraße gestoppt haben. Bei den allgemeinen Verkehrskontrollen nahmen die Beamten jeweils Alkoholgeruch wahr und führten daraufhin einen Alkoholtest mit den beiden 53 und 62 Jahre alten Fahrern durch. Die Männer mussten ihre Pkw daraufhin stehen lassen und die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, ihre Führerscheine wurden noch vor Ort einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell