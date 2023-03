Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau übersieht Fahrradfahrer

Erfurt (ots)

Eine 56-Jährige übersah am Dienstag einen Radfahrer und verletzte diesen dabei leicht. Die Frau hatte am Nachmittag in der Henning-Goede-Straße ihr Auto geparkt und wollte aus diesem aussteigen. Als sie die Fahrertür öffnete bemerkte sie den Radfahrer nicht, der in diesem Moment an ihrem Renault vorbeifuhr. Dem 54-jährigen Mann gelang es nicht mehr der Autotür auszuweichen und stieß mit dieser zusammen. Dabei zog sich der Radfahrer Verletzungen zu. (JN)

