Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Sömmerda (ots)

Eine 20-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen in Sömmerda schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Salzmannstraße in Richtung Bahnhof gefahren. An der Kreuzung zur Fichtestraße übersah eine 33-jährige Audi-Fahrerin die vorfahrtsberechtige Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 20-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Audi-Fahrerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (JN)

