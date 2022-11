POL-PPMZ: Dreiste Betrüger

Mainz - Hartenberg-Münchfeld (ots) - Zu einem Einbruch kam es am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr in einer Werkstatt der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster der Werkstatt ein und drangen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Dort trafen sie auf einen Mitarbeiter der Universität und gaben sich als Reinigungskräfte aus. Anschließend verließen sie die Werkstatt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. ...

mehr