Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Universität

Mainz - Hartenberg-Münchfeld (ots)

Zu einem Einbruch kam es am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr in einer Werkstatt der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster der Werkstatt ein und drangen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Dort trafen sie auf einen Mitarbeiter der Universität und gaben sich als Reinigungskräfte aus. Anschließend verließen sie die Werkstatt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Einer der Täter kann als männlich, ca. 25 Jahre alt und mit einer schwarz-roten Motorradjacke bekleidet beschrieben werden. Bei der zweiten Person handelte es sich um eine Frau mit grauer Jacke und Kopftuch. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

