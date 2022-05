Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer und Auto stoßen zusammen - Sturz gerade noch verhindert

Hagen-Mitte (ots)

Als eine 23-jährige Meinerzhagenerin am Samstag (07.05.2022) um 17 Uhr ihren VW auf dem Märkischen Ring wenden wollte, stieß sie mit einem Motorrad zusammen. Der Honda-Fahrer befand sich auf der linken Spur neben ihr. Beide waren in Richtung Altenhagener Brücke gefahren, als die VW-Fahrerin das Wendemanöver über den linken Fahrstreifen einleitete. Der 34-jährige Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Ausweichmanöver und starkem Bremsen nicht verhindern, einen Sturz wendet er jedoch noch ab. Der Hagener verletzte sich bei dem Unfall am Handgelenk und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro. (arn)

