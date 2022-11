Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Körperverletzung abgehauen

Mainz-Ebersheim (ots)

Bereits am späten Abend des 31.10. kam es zwischen 22:40 Uhr und 23:40 Uhr im Stadtteil Ebersheim zu einer Körperverletzung, bei der der Täter unbekannt flüchten konnte. Wie der 23-Jährige Geschädigte erst nachträglich bei der Polizei anzeigte, fuhr dieser am Montagabend durch Ebersheim, als ihm ein dunkles Fahrzeug sehr dicht auffuhr. An der Kreuzung zur L425 musste er an der Ampel anhalten. Dort kam der Fahrer, der ihm folgte, an seine Fahrertür, schrie ihn in einer ihm unverständlichen Sprache an und zeigte ihm den Mittelfinger. Daraufhin stieg der 23-Jährige ebenfalls aus und wurde unmittelbar ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer fuhr danach mit quietschenden Reifen in Richtung Harxheim weg und ließ den Verletzten zurück. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

