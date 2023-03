LPI-EF: Beute im Wert von 15.000 Euro

Erfurt (ots) - Drei Männer bewarfen sich in der vergangenen Nacht mit Schottersteinen. Am Buchenberg hatte ein 31-Jähriger die Fensterscheibe eines Balkons beschädigt. Verärgert darüber, stellte ihn der 20-jährige Mieter zur Rede und kassierte dafür einen Faustschlag ins Gesicht. An der Straßenbahnhaltestelle Am Drosselberg kam es zwischen dem Mieter, der inzwischen Unterstützung dabei hatte, und dem ...

mehr