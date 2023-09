POL-PDLD: Germersheim, Alte Schiffsbrückenstraße, Rheinufer Donnerstag, 07.09.2023, zwischen 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr Geklauter Motorroller

Jockgrim (ots) - Donnerstagmorgen kam es auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Jockgrim in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der 33-jährige Unfallverursacher aus Germersheim übersah bei einem Spurwechsel den herannahendem PKW auf der Überholspur. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10200 Euro. Im Rahmen der ...

mehr