Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Jockgrim (ots)

Donnerstagmorgen kam es auf der B9 in Höhe der Anschlussstelle Jockgrim in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der 33-jährige Unfallverursacher aus Germersheim übersah bei einem Spurwechsel den herannahendem PKW auf der Überholspur. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim 20-jährigen Überholer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell