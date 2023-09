Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trauben verloren! Verursacher gesucht!

Edenkoben, Staatsstraße - 08.09.2023, 13:45 Uhr (ots)

Rote Weintrauben verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Freitagmittag im Bereich der Kreuzung Staatsstraße/Luitpoldstraße in Edenkoben. In der Folge kam es aufgrund der massiven Fahrbahnverschmutzung zum Sturz eines Motorradfahrers, wobei glücklicherweise nur leichter Sachschaden am Motorrad entstand. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr gesäubert werden. Hierbei kam es auch kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verursacher oder Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen die gesetzlichen Vorschriften über die Ladungssicherung eingehalten werden müssen. Sie müssen insbesondere gegen das Verrutschen oder Herabfallen besonders gesichert sein!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell