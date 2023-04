POL-PDNW: Sein Auto nicht rechtzeitig umgemeldet...

Großkarlbach (ots) - Am Abend des 09.04.2023 wurde von der Polizeiinspektion Grünstadt in Großkarlbach eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei wurden circa 35 Fahrzeuge kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrollen konnten zwei alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Gegen 19:38 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein in die ...

mehr