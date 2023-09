Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrer eines roten PKW nach Unfall gesucht!

Altdorf/Gommersheim, K6/K35 -08.09.2023, 16:40 Uhr (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem roten PKW kam es am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr auf der K6 zwischen Altdorf und Gommersheim. Die 59-jährige Radfahrerin wollte an der Einmündung zur K35 in Richtung Geinsheim nach links abbiegen. Der von Geinsheim/K35 kommende Führer eines roten PKW übersah die Radfahrerin und wollte nach links Richtung Gommersheim abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen dem Fahrrad und der PKW-Front, woraufhin die Radfahrerin auf die Motorhaube des PKW stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Der Fahrer des PKW und dessen Beifahrerin erkundigten sich bei der Radfahrerin noch nach deren Gesundheitszustand. Der Austausch der Personalien erfolgte allerdings nicht. Der Fahrer des roten PKW oder Zeugen die Angaben zu diesem machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden.

